368元開嗑！豊漁新品牌「Shabu家」插旗中和環球 頂級「手切A5和牛」、隱藏版和牛肉燥飯只要銅板價10元

火鍋控衝了！旗下擁有超夯壽司、鐵板燒的豊漁餐飲集團，這次強勢推出個人鍋新品牌「Shabu家」，全台首店即日起正式進駐新北中和環球購物中心3樓！套餐均一價只要368元（服務費另計），主打個人板前17席座位，一個人來朝聖開鍋也超自在！

日本和牛個人涮涮鍋「Shabu家」。圖／豊漁餐飲提供

Shabu家這次把台灣傳統石頭火鍋的「爆香靈魂」玩出新高度！主打頂級肉品先用獨門醬汁醃漬，再由專人在熱鍋中快速拌炒、鎖住澎湃肉汁。湯底首推柑橘果香夾帶微辣後勁的「柚子胡椒鍋」，拿來涮煮職人每日現切、油花細緻的日本A5和牛或台灣豬五花，簡直絕配！

日本和牛個人涮涮鍋「Shabu家」。圖／豊漁餐飲提供

現場更隱藏了神級白飯殺手！只要點套餐，就能用不可思議的「10元銅板價」升級慢火熬煮的「A5和牛肉燥飯」，滿滿的和牛豐腴脂香在口中化開，幸福感爆棚！

隱藏版和牛肉燥飯只要銅板價10元。圖／豊漁餐飲提供

歡慶首店開幕，即日至6月21日，只要現場追蹤官方IG並出示畫面，就能免費獲得精選火鍋料一份，沒跟上的火鍋控先別哭，品牌也預告將在7月1日火速進駐台北新光三越南西三館，雙北的老饕們準備排隊開嗑啦！

日本和牛個人涮涮鍋「Shabu家」。圖／豊漁餐飲提供

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