不只港點吃到飽！台北六福萬怡「Prime等級爐烤牛排吃到飽」899元起爽嗑 敘日Buffet「早餐買1送1」神級台味1次吃

不只港點粵菜吃到飽！台北六福萬怡酒店「爐烤牛排吃到飽」899元起，搭配季節洋芋與時蔬一起享用更解膩；還有「自助早餐買一送一」，爽嗑在地老字號燒餅免排隊。

圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店7F大廳酒吧「爐烤牛排吃到飽」平日限定供應中，為肉食愛好者打造能一餐吃好吃滿的豐盛饗宴，週一至五午餐11:30-14:00時段，每位只要899+10%元；而週一至四晚餐17:30-20:00，每位1,099+10%元。

圖／台北六福萬怡酒店提供

套餐內含主廚沙拉、西式例湯、歐式麵包搭配橄欖油醋，美國Prime極佳級爐烤牛吃到飽，以及熱咖啡或茶、哈根達斯杯裝冰淇淋（口味依現場供應為主）；晚餐時段則另提供軟性飲料及精選紅酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，用餐當日每位還能以299+10%元加購「黑松露奶油焗烤龍蝦半隻」，每人限加購乙次。「爐烤牛排吃到飽」活動期間至2026/12/31，限平日供應。

台北六福萬怡酒店7F大廳酒吧。圖／台北六福萬怡酒店提供

而同樣位於台北六福萬怡酒店7F的高人氣Buffet「敘日全日餐廳」則有「自助早餐買一送一」（優惠至2026/12/30），於平日週一至五6:30-10:00供應，用餐時間90分鐘，折扣後每人只要468元（原價每位780+10%元）即可暢吃五星級飯店早餐。

南港「老張燒餅」進駐敘日全日餐廳早餐。圖／台北六福萬怡酒店提供

圖／台北六福萬怡酒店提供

且現在不用排隊，即可在敘日餐廳於早餐時段吃到連續3年獲500碗肯定的「老張燒餅」，集結古早味飯糰、家傳控肉刈包、台灣擔仔麵、花枝羹、新竹炒米粉等台味佳餚。

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

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