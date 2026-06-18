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貳樓變貴了？早午餐「取消免費飲料」網炸鍋 官方認調漲、曝光新點法「不喝更省」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
以「運動家 × 美食家」為概念推出全新餐點。圖／貳樓提供
以「運動家 × 美食家」為概念推出全新餐點。圖／貳樓提供

愛吃早午餐的粉絲哭哭了？美式連鎖餐廳「貳樓」近期大動作更換菜單，卻被鐵粉發現以往早午餐標配的「免費雙飲品」福利默默消失了，現在想喝飲料必須額外加價100元！在社群平台 Threads 上引發軒然大波，不少網友痛批是變相漲價。

對此，貳樓餐飲集團火速出面回應，其實藏有貼心考量，甚至「這樣點」反而更划算！

有網友在Threads發文抱怨，到貳樓用餐發現菜單改版後，原本早午餐附贈的飲料竟然要強制「加價100元」才能升級，原PO氣得直指店家是「明著搶」，更痛心表示唯一能贏別人的CP值都沒了，因此決定退坑。文章一出立刻引起熱烈討論，不少網友哀嚎「加100元太驚人」、「越來越失望」。

貳樓餐飲集團官方火速回應，受到疫後食材、人力及租金調漲的營運壓力，部分餐點確實調漲了5至20元（調幅約1% 至4%）。不過，針對爭議最大的早午餐「取消免費飲料」，官方解釋這是經過市調後的重大變革，過去早午餐附贈飲料，但許多顧客反應根本喝不完。

因此新菜單將套餐拆解，單點主餐價格降至290元起，不喝飲料的消費者直接現省110元！ 而消費者只要選擇加價100元，同樣可以享受兩杯飲品，且第二杯依然提供大冰奶等8款指定飲料「無限續杯喝到飽」。部分消費者也肯定這項新政策，認為「想喝的人再加點，沒喝的人直接省錢，其實很合理」。

貳樓睽違兩年也迎來菜色大轉型，特別邀請越南米其林必比登推介餐廳的靈魂主廚 Adrian Chong Yen 操刀，精心研發以「運動家 × 美食家」雙概念推出全新餐點。大膽引進低 GI 的超級穀物「布格麥（Bulgur）」，推出像是獲得多位台灣全能運動選手大讚的「西班牙辣炒海鮮布格麥碗」與香氣濃郁的「哈里薩香菜烤雞腿布格麥碗」，不僅能提供穩定的能量來源，還兼顧高蛋白與滿滿抗氧化，激發運動後的食慾。

以「運動家 × 美食家」為概念推出全新餐點。圖／貳樓提供
以「運動家 × 美食家」為概念推出全新餐點。圖／貳樓提供

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早午餐 貳樓

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