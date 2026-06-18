端午連假「7大爆紅手搖+速食餐廳優惠」懶人包！超商咖啡買8送8、速食炸雞買1送1、粉紅芒果冰沙77元

吃完粽子怎麼能不來杯冰涼手搖飲解膩！ 迎接端午節，各大品牌紛紛祭出買一送一與極致銅板價，為各位吃貨、小資族打包「端午連假超狂手搖&超商&速食優惠懶人包」快收下！

【超商與連鎖咖啡】

圖／各業者

● 7-ELEVEN：OPENPOINT APP 推出「端午節開心補給」隨買跨店取活動，包含大杯美式、拿鐵指定組合價 666 元，最高可省下數百元；門市端午名粽伴手禮專區，指定品項任選2件95折、3件以上92折。

● 全家便利商店：推出「端午消暑慶」活動，Let's Café特大杯美式、私品茶指定飲品限時買多送多。此外，APP 隨買跨店取祭出多款555元超值組合，像是特大厚奶拿鐵10杯、大杯特濃美式16杯，最低直接打6折；線下門市也同步推出「康康5」優惠，不知春茶、雪碧等商品買一送一。

● 萊爾富：6/19至6/21，Hi-Life VIP APP「整買零取」推出指定飲品Hi café買8送8，包括四季春茶、紅玉紅茶(限同品項)，以及大杯重乳拿鐵、大杯蜂蜜拿鐵、大杯蜂蜜美式、特大杯美式、特大杯拿鐵。

● OK-mart：6/17至6/19，OKCAFE祭出特大杯莊園美式、拿鐵（含極淬系列）同品項買2送1；即日起至6/24同步推出「端午出遊樂GO」優惠活動，精選特選招牌等人氣飲品，祭出任選「2杯90元」。

【手搖甜品】

圖／各業者

● 大苑子：打造夢幻新品「粉紅芒果冰沙」，於6/18至6/19限時兩天舉辦端午快閃活動，原價95元的中杯冰沙現場買只要77元，注意每家門市每天限量100杯，每人每次限2杯。

● 先喝道：祭出6/18一日限定活動，凡至門市現場購買或透過「你訂」平台自取人氣爆棚的「愛蜜荔系列」（包含愛蜜荔茶王、愛蜜荔錫蘭），即可享有「第二杯10元」。

● CoCo 都可：6/19至 6/21連續三天，原價最高 75 元的「芒果冰沙」、「雪沙椰椰咖啡」及「雪沙椰椰冬瓜」全部下殺單杯49元。

● UG：6/18至6/21端午連假期間，官方推出會員專屬福利，只要憑券購買大杯限定飲品「馥桂保庇茶」，就能直接享有「同品項買一送一」。

● 可不可熟成茶行：即日起至6/22，只要到門市現場購買或電話自取大杯仲夏莓果系列新品，通通可享「第二杯6折」好康。

● 萬波島嶼紅茶：至端午連假結束，凡購買指定新品「楊枝甘露」或「芒果冰沙」，即可享有「大杯第二杯半價」優惠。

● 麻古茶坊：至6/27前推出「十八轉好運」活動，主打4公升大容量「麻酷分享壺」限時「9折」，無論自取或外送都能享折扣。

● Krispy Kreme：至6/21，推出「開心果假期奢享禮盒」3入222元優惠價(原價260元)。

● COLD STONE：攜手Sanrio布丁狗歡慶30週年，推出兩款期間限定冰品，至6/21前推出「大杯冰淇淋買一送一」活動。

【速食】

圖／各業者

● 麥當勞：6/21前，推出超狂的「歡聚端午」專屬優惠券，單點「中薯」、「蛋捲冰淇淋」、「38元飲料」、「西西里檸金選咖啡」等明星品項享「買一送一」，此外，單筆消費滿100元就免費送4塊麥克雞塊，購買任一分享盒再送大薯。

● 肯德基：即起至6/22，肯德基端午神券祭出三款超值澎派桶，端午有骨澎派桶 代碼50529、甜辣無骨澎派桶 (是拉差醬) 代碼50531、端午無骨澎派桶 代碼50528，最低46折，優惠價只要333元。

● 漢堡王：即起至6/21，購買雙層牛無麵包堡或雙層脆雞無麵包堡，免費送「中杯飲料」。

● 達美樂：至6/28限時回饋，外帶大披薩199 元、小披薩119 元（限定口味：蟹肉鮮蝦沙拉、香草奶油烤雞、夏威夷、白醬彩蔬、道地美國、經典四喜、招牌海鮮四喜）。

● 摩斯漢堡：端午節期間推出「蒟蒻禮盒」買一送一，以及指定雙人套餐（含漢堡、薯條與大杯可樂 2 套）限時特價 299 元。

● 頂呱呱：頂呱呱推出「鹹蛋黃呱呱包(75元)」下殺83折起速食優惠，2顆特價139元、輕食餐特價139元、狂歡桶特價499元。

● 繼光香香雞：至6/28前活動期間每周四至周日，到全台門市購買大份的「香香炸雞XL」，比能半價加購店內8款人氣炸物，包括阿根廷魷魚(93元)、十三香三角骨(65元)、墨魚甜不辣(35元)、脆皮雞皮(33元)、原味樂薯(33元)、迷你吉拿棒(25元)。

【餐廳】

● TGI FRIDAYS：至6/21期間，推出90分鐘暢飲方案，包含多款經典調酒、生啤酒與指定飲品，活動價格599元，開展VIP會員更享499元優惠。

● Texas Roadhouse德州鮮切牛排：6/20限定優惠，原價1200元的10盎司肋眼牛排，活動期間享999元限定價。

● 爭鮮：至6/30前，於爭鮮迴轉壽司及PLUS門市消費，完成結帳後掃描店內QR Code並加入COLD STONE官方LINE好友，即可領取中杯以上冰淇淋買一送一優惠券。

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