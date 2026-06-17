「島語」台中店開幕首波搶位！ 兩階段Buffet訂位規則大改 6/24先搶「優先券」、7/3全面開放

每次開放必秒殺、電話打到懷疑人生的吃到飽霸主「島語自助餐廳」進駐台中漢神洲際店，並確定於2026年7月18日盛大開幕。不過中部吃貨注意了，這次官方正式宣布「訂位機制大改版」，首度祭出史無前例的「兩階段全新玩法」，為大家整理出最新搶位攻略，手速準備好！

圖／翻攝島語臉書

兩階段訂位全新規則

●階段一：會員獨享！6/24 先搶「優先訂位券」

為了回饋粉絲，漢來美食這次祭出全新大絕招，由「來美食PLUS」會員獨享優先預訂資格：

線上領券： 6月23日前加入《漢來美食LINE官方帳號》，6月24日上午11:00於APP盲搶「優先訂位券」，限量僅500張（每人限領1張，可訂4位）。

現場預訂： 搶到券的人，於7月2日上午10:30至台中漢神洲際購物廣場1樓崇德19路南側大門領取號碼牌，11:00起於4樓櫃檯現場辦理登記，可直接鎖定7月18日至9月30日的黃金餐期！

●階段二：7/3 全面大開搶！線上強制「簡訊驗證」防黃牛

沒搶到會員券也別哭哭，7月3日上午11:00起全面開放，開放日期7/18-9/30（官網線上訂位、EZTABLE訂位、電話訂位、現場訂位）同步開跑。

圖／翻攝漢來美食官網

※強力提醒：為了解決黃牛亂象，島語 inline 線上訂位系統已改版，全面強制採取「簡訊驗證」機制，填寫資料時必須輸入台灣手機門號，並即時回填驗證碼才算成功，少一個步驟位置就會被秒夾走！

另外，島語規定訂位成功後必須在 7 天內付清每人500元的訂金，否則系統會自動取消。

內行人都知道，在每月的8號通常會有一波「逾期未付錢」的座位釋出潮，沒搶到的人這天記得準時上線撿漏！

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