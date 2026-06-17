快訊

G7聲明重申「反對片面企圖改變台海」 外媒：意外就1事達成共識

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

「島語」台中店開幕首波搶位！ 兩階段Buffet訂位規則大改 6/24先搶「優先券」、7/3全面開放

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

每次開放必秒殺、電話打到懷疑人生的吃到飽霸主「島語自助餐廳」進駐台中漢神洲際店，並確定於2026年7月18日盛大開幕。不過中部吃貨注意了，這次官方正式宣布「訂位機制大改版」，首度祭出史無前例的「兩階段全新玩法」，為大家整理出最新搶位攻略，手速準備好！

圖／翻攝島語臉書
圖／翻攝島語臉書

兩階段訂位全新規則

●階段一：會員獨享！6/24 先搶「優先訂位券」

為了回饋粉絲，漢來美食這次祭出全新大絕招，由「來美食PLUS」會員獨享優先預訂資格：

線上領券： 6月23日前加入《漢來美食LINE官方帳號》，6月24日上午11:00於APP盲搶「優先訂位券」，限量僅500張（每人限領1張，可訂4位）。

現場預訂： 搶到券的人，於7月2日上午10:30至台中漢神洲際購物廣場1樓崇德19路南側大門領取號碼牌，11:00起於4樓櫃檯現場辦理登記，可直接鎖定7月18日至9月30日的黃金餐期！

●階段二：7/3 全面大開搶！線上強制「簡訊驗證」防黃牛

沒搶到會員券也別哭哭，7月3日上午11:00起全面開放，開放日期7/18-9/30（官網線上訂位、EZTABLE訂位、電話訂位、現場訂位）同步開跑。

圖／翻攝漢來美食官網
圖／翻攝漢來美食官網

※強力提醒：為了解決黃牛亂象，島語 inline 線上訂位系統已改版，全面強制採取「簡訊驗證」機制，填寫資料時必須輸入台灣手機門號，並即時回填驗證碼才算成功，少一個步驟位置就會被秒夾走！

另外，島語規定訂位成功後必須在 7 天內付清每人500元的訂金，否則系統會自動取消。

內行人都知道，在每月的8號通常會有一波「逾期未付錢」的座位釋出潮，沒搶到的人這天記得準時上線撿漏！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

Buffet 島語自助餐廳 漢神洲際 吃到飽

相關新聞

「島語」台中店開幕首波搶位！ 兩階段Buffet訂位規則大改 6/24先搶「優先券」、7/3全面開放

台中漢神洲際店將於7月18日盛大開幕，推出全新兩階段訂位機制。會員可於6月24日搶先預訂，未搶到的人則可於7月3日全面開放訂位，並強制使用簡訊驗證，防止黃牛。

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

「壽司郎」今夏聯手日本知名創作者西村優志（NishimuraYuji），邀請人氣IP《studioUG》5大人氣角色，自6月22日起，推出3款聯名餐點與19款限定周邊，並打造6間主題店，讓粉絲們一起享受角色們帶來的開心氣氛！

「鼎泰豐」漲價了！小籠包貴1元、蝦仁蛋炒飯、小菜漲20元　整體漲5%

知名連鎖中式餐廳「鼎泰豐」近日宣佈，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。根據最新消息，其中「小籠包」每顆調漲1元、「蝦仁蛋炒飯」調漲20元，預估整體平均調幅約5%

端午節就是要吃粽子！你最「粽」意哪一顆？

【FunTime小編群】又到了該吃粽子的季節了，還記得以前每逢端午節，家家戶戶總是會飄散著葉、糯米、和各種配料綜合在一起的香味。隨著時代的進步，取而代之的，許多人端午節肉粽都選擇到各大超商、飯店訂購。想念端午節才有的「粽香」嗎？讓小編來介紹全台端午節必吃的肉粽吧～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。