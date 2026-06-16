香菜控快衝！湯棧、牛比蔥掀「香菜鍋物」大戰　春上再推「香菜蛋糕」接力搶市

香菜魅力持續席捲餐飲市場，近期台中更掀起一波「香菜美食熱潮」。從火鍋到甜點，業者紛紛將這項充滿話題性的食材推上主角位置。其中，輕井澤集團旗下人氣鍋物品牌「湯棧」與阿官國際餐飲集團旗下「牛比蔥」不約而同推出香菜主題鍋物，吸引不少香菜愛好者專程朝聖，也讓台中成為近期最受矚目的香菜美食目的地。

以台式鍋物聞名的湯棧，近期推出期間限定「香菜壽喜燒」，將大量新鮮香菜融入壽喜燒鍋底之中，翠綠鍋面搭配鹹甜醬香，呈現與傳統壽喜燒截然不同的風味。從嫩肩豬肉、滑嫩雞柳到牛小排等多種套餐選擇，都能搭配香菜壽喜燒享用，視覺與味覺都相當有記憶點。

圖／湯棧提供

另一邊的牛比蔥則以創意十足的「香菜牛奶鍋」迎戰。品牌將濃郁牛奶湯底結合大量香菜，讓奶香與草本清香在鍋中交融，打造層次豐富的特色火鍋。不同於一般香菜料理偏重辛香感，牛奶鍋溫潤口感讓整體風味更加順口，也成為近期社群平台熱議的話題餐點。

圖／牛比蔥提供

除了鍋物界掀起香菜風暴，甜點品牌春上布丁蛋糕也加入戰局，推出全新「台式香菜蛋糕」。將香菜特有香氣揉入招牌蛋糕體之中，帶來鹹甜交織的創新口感。新品將於6月15日開放預購，建議售價89元，並於台中地區指定7-ELEVEN門市限定販售。從湯棧、牛比蔥到春上布丁蛋糕，今年夏天香菜不再只是配角，而是橫跨鍋物與甜點的最強主角，香菜控絕對值得安排一趟台中美食朝聖之旅。

圖／春上布丁蛋糕提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」