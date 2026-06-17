端午節就是要吃粽子！你最「粽」意哪一顆？

【FunTime小編群】又到了該吃粽子的季節了，還記得以前每逢端午節，家家戶戶總是會飄散著葉、糯米、和各種配料綜合在一起的香味。隨著時代的進步，取而代之的，許多人端午節肉粽都選擇到各大超商、飯店訂購。想念端午節才有的「粽香」嗎？讓小編來介紹全台端午節必吃的肉粽吧～

粽子種類

大安 四喜商品行

大安 四喜商品行。圖／IG, oliver5199

這間位在台北大安區的肉粽，可以說是每個台北居民一定知道的粽子名店，有一般常見的蛋黃粽、鮮肉粽，也有甜的豆沙粽，用料實在，鹹蛋黃寧願用高成本的新鮮鹹蛋黃，而不是使用冷凍的，粽子內的滷肉、排骨也都是老闆自己滷製的，難怪四喜商品行的粽子不只在端午節熱賣，平常也是信維市場熱門的粽子店家！四喜肉粽也曾被不少台灣美食評論家評價為冠軍粽子呢！完全是端午節不可錯過的美味啊！

小編偷偷說：四喜肉粽隱身在信維市場二樓，老闆不喜歡張揚，只希望留給顧客更好的品質！

營業時間：9:00-19:00

電話：(02)2707-2530

地址：台北市大安區信義路四段60之46號2F

芬園 古早味燒肉粽

芬園 古早味燒肉粽。圖／IG, anice0401

這間位於彰化芬園必吃的「古早味燒肉粽」位於馬路邊矮小的平房，毫不起眼，不知道的人「走過路過絕對會錯過」，但要是知道你錯過的是什麼樣的美味端午節必吃，保證會後悔！看到掛滿一串一串的肉粽和馬路邊絡繹不絕的排隊人潮，就知道「芬園古早味燒肉粽」到了。店內賣的肉粽偏向南部粽口味，糯米包覆著肥肉和瘦肉還有蝦米，再加上紅蔥頭的香氣，吃過的人都說粽子份量超級澎湃的，而且一顆才賣50元，CP值超高的，難怪大家都整串整串的在買。你看看，「芬園古早味燒肉粽」是不是端午節必吃的粽子呢！

營業時間：9:00-18:30

電話：(04)9252-5189

地址：彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路一段194號

台中 一品肉粽

台中 一品肉粽。圖／IG, foodie_chiehs

一品肉粽除了得過台中金粽比賽第一名，還是台中市長胡志強也推薦的肉粽，店內主要販售南部粽子。用料相當實在的「一品肉粽」內餡有蝦米、豆乾、埔里香菇、雲林花生、蛋黃、精選的豬後腿肉，再灑上南部粽必備的花生粉吃進去，真的是超幸福的！端午節的腳步逼近，大家要買要快，免得這麼暢銷的肉粽被大家搶購一空啊～

營業時間：10:00-20:00（週日公休）

電話：(04)2329-3765

地址：台中市西區英才路464號

高雄 肉粽泰Tai

高雄 肉粽泰Tai。圖／IG, suiyobi_

位在鹽埕區的郭家肉粽是高雄飄香超過一甲子的知名肉粽店，由徒弟接手營業後改名為肉粽泰Tai。在騎樓間的老式建築中樹立著，店內裝潢也非常復古，內用座位多，採用自助點餐機，粽子分為花生粽及肉粽，花生粽沒有包肉，淋上醬油膏及花生粉，是北部吃不到的味道，也是許多南部人回憶中的經典味道，非常特別～肉粽的部分網友們都非常推薦要加上辣醬，多了層次過癮又好吃！

小編偷偷說：肉粽泰Tai的碗粿、豬腳湯和四神湯也是好評超多，必吃！

營業時間：週一、四、五7:00-20:30，週二、週三9:00-20:30，週六、日7:00-21:00

電話：(07)551-2747

地址：高雄市鹽埕區新興區289號

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