平日不限時港點吃到飽！重現「老派茶樓」 六福萬怡「港點粵菜吃到飽」限定回歸 還吃得到懷舊糖水、珍奶喝到飽
平日不限時港點吃到飽！台北五星飯店內「港點吃到飽」將於7月強勢回歸，從港式蒸點、炸點烤酥、現點現做粵式料理、熱鍋到糖水與甜點，多達逾40種佳餚任你吃。
台北六福萬怡酒店9F「水晶雲風光廳」重現六福客棧港式飲茶，打造老派茶樓氛圍，7/9至8/31「港點吃到飽」限時回歸，15道蒸炸港點現點現做，還有冷菜、粵式熱炒、湯品和主食、港式烤酥等美味選擇，以及懷舊糖水與甜品統統暢吃，飲品部分也喝得到鹹檸七、珍珠奶茶，一餐吃下來超滿足。
到店推薦必吃鮑魚魚子燒賣、晶瑩蝦餃皇、韭菜鮮蝦餃、糯米珍珠雞、蠔皇叉燒包、香煎蘿蔔糕等港點，粵式佳餚部分則推現點掛爐烤鴨、避風塘椒鹽白蝦、XO醬炒松阪豬、蟹黃海鮮豆腐、蠔皇菇滑雞等。
餐費方面，平日成人每位1,088 +10%元、孩童（滿6歲至未滿12歲）每位588元+10%，且能不限時暢享；假日成人每位1,288 +10%元、孩童每位788元+10%，用餐時間2小時；未滿6歲幼兒免費。平日週一至五分為午餐11:30–14:00、晚餐17:30–20:30兩個時段；而假日則為12:00–20:30全日供應，中午不休息。需注意的是，2人即可開桌，需提前1天預約。
六福萬怡酒店 9F 水晶雲風光廳
港點吃到飽期間：2026/7/9～2026/8/31
電話：02-6615-6587 分機 8911／8915
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