一個人也能爽吃！ 老四川全新品牌「饗壹鍋」進駐台北101美食街 268元起開鍋、連4天免費送烏梅雪酪

想吃老四川不用再苦等湊人數了！全台知名麻辣鍋品牌「老四川餐飲集團」飄香23年，首度揮軍百貨通路，進駐台北101購物中心美食街，打造全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，主打俐落快速的精緻個人小火鍋，一個人也能享用！

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

承襲老四川經典底蘊，菜單劃分為「饗麻辣」、「饗養生」與「饗在地」三大系列。首推「饗麻辣三寶鍋」，一鍋集結大腸頭、牛筋與牛肚，搭配肉品 388 元起；溫潤滋補則有「饗甜板栗雞鍋」和「饗椒豬肚雞鍋」。現場也備有「饗椒酸菜海陸鍋」及蔬食「饗素松露菌菇鍋」，定價落在268元至398元之間。

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

同步把老四川最受歡迎的招牌熟食搬進 101！酸辣開胃的「川味涼粉」只要 69 元；而香氣四溢的川香滷味系列（滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗）通通百元有找，單點每樣 99 元，也有 198 元的「五味拼盤」，即便獨自用餐也能點滿整桌超澎湃！

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

吃完火鍋來點冰涼甜品最完美！品牌特別攜手知名甜點 Bebop 共同研發「烏梅雪酪」（單點 60 元），以低負擔概念重新演繹老四川經典烏梅汁。

歡慶全台首店登場，「饗壹鍋」於6月15日至6月18日，連續四天舉辦限時限量活動：午餐時段（11:00 起），每日不限品項前50名點鍋者、晚餐時段（18:00 起），每日不限品項前25名點鍋者，凡符合資格即可免費獲得一杯「烏梅雪酪」。

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

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