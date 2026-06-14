快訊

雷雨狂炸2縣市「雨勢下到傍晚」駕駛開車慎防低能見度

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

黃大煒生前最後發文曝光 死訊公開前一天女友突PO照惹鼻酸

一個人也能爽吃！ 老四川全新品牌「饗壹鍋」進駐台北101美食街 268元起開鍋、連4天免費送烏梅雪酪

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

想吃老四川不用再苦等湊人數了！全台知名麻辣鍋品牌「老四川餐飲集團」飄香23年，首度揮軍百貨通路，進駐台北101購物中心美食街，打造全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，主打俐落快速的精緻個人小火鍋，一個人也能享用！

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

承襲老四川經典底蘊，菜單劃分為「饗麻辣」、「饗養生」與「饗在地」三大系列。首推「饗麻辣三寶鍋」，一鍋集結大腸頭、牛筋與牛肚，搭配肉品 388 元起；溫潤滋補則有「饗甜板栗雞鍋」和「饗椒豬肚雞鍋」。現場也備有「饗椒酸菜海陸鍋」及蔬食「饗素松露菌菇鍋」，定價落在268元至398元之間。

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

同步把老四川最受歡迎的招牌熟食搬進 101！酸辣開胃的「川味涼粉」只要 69 元；而香氣四溢的川香滷味系列（滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗）通通百元有找，單點每樣 99 元，也有 198 元的「五味拼盤」，即便獨自用餐也能點滿整桌超澎湃！

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

吃完火鍋來點冰涼甜品最完美！品牌特別攜手知名甜點 Bebop 共同研發「烏梅雪酪」（單點 60 元），以低負擔概念重新演繹老四川經典烏梅汁。

歡慶全台首店登場，「饗壹鍋」於6月15日至6月18日，連續四天舉辦限時限量活動：午餐時段（11:00 起），每日不限品項前50名點鍋者、晚餐時段（18:00 起），每日不限品項前25名點鍋者，凡符合資格即可免費獲得一杯「烏梅雪酪」。

「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供
「饗壹鍋」進駐台北101購物中心。圖／老四川餐飲集團提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台北101 火鍋

相關新聞

不用飛日本！京都人氣米菓「小倉山莊」、百年甜點「神戶風月堂」登台

來自京都長岡京市的人氣米菓名店「小倉山莊」，近日正式跨海來台，插旗新光三越台北信義新天地A8館，打造首間海外門市。2000年於京都創立的小倉山莊，特色之一就是以日本古典和歌「百人一首」為品牌精神，將日本四季風景、和歌文化與心意融入商品，藉由送禮表達對於收禮者特別的思念。

一個人也能爽吃！ 老四川全新品牌「饗壹鍋」進駐台北101美食街 268元起開鍋、連4天免費送烏梅雪酪

老四川餐飲集團首度進駐台北101美食街，推出全新個人火鍋品牌「饗壹鍋」，開鍋價格從268元起。開幕期間，即日起至6月18日，前50名午餐及前25名晚餐顧客可免費獲得烏梅雪酪。

大直人嗨翻！ 法國百年「PAUL」6／15進駐忠泰樂生活 3款精選早午餐、開幕優惠送抹刀搶先看

法國百年烘焙品牌「PAUL」將於6月15日進駐大直忠泰樂生活，推出3款精選早午餐及開幕期間滿額贈抹刀的優惠。全新「現代法式」店型取代原嵜本生吐司，承襲傳統工法，保證每口都散發麥香。

獨／飄香39年！蘆洲「阿六切仔麵」預告熄燈 網友：味道變了

把握機會！蘆洲知名的小吃「阿六切仔麵」，開業至今已經有39年的歷史，不過近日業者發布公告，預告將於6月28日結束營業。隨著消息出爐，許多網友紛紛想念起過去的味道，部份網友還認為「味道變了」、價格變貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。