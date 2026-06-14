大直人嗨翻！ 法國百年「PAUL」6／15進駐忠泰樂生活 3款精選早午餐、開幕優惠送抹刀搶先看

大直人先開吃！法國百年烘焙傳奇「PAUL」進駐藝術型商場「NOKE 忠泰樂生活」，將於6月15日盛大開幕，接棒原本的嵜本生吐司位置。PAUL這次引進全新「現代法式」店型，讓老饕們免出國就能一秒飛巴黎！

圖／PAUL提供

主打高質感路線的「NOKE 忠泰樂生活」迎來法式新靈魂！PAUL 進駐1樓黃金位置，用現代法式空間迎合商場的藝文氛圍，鎖定重視生活品味的消費族群。

PAUL 堅持使用法國原產地直送的 T65 麥粉，遵循百年傳承工法與嚴格發酵標準。招牌長棍、多穀物麵包外皮酥脆、內裡Q彈，每一口都是滿滿麥香。

圖／PAUL提供

主打天然調味、無人工香料，推薦3款必吃「Eating Well」早午餐，包含以「酪梨奇亞籽歐姆蛋」、「火腿烤克太太三明治」、「卡門貝爾生火腿三明治」；同時也滿足甜點控的味蕾，必嚐的有酥脆奶油可頌裹入開心果仁內餡的「特濃開心果可頌」 、莓果酸甜搭配絲滑卡士達的「覆盆莓紅果脆粒可頌」。

圖／PAUL提供

「PAUL 大直忠泰店」開幕好康必搶！自6月15日起至7月14日，凡於大直忠泰店門市單筆消費滿2,200元，即贈「PAUL經典抹刀」乙個。數量有限，送完為止！

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