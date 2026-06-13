台中吃到飽控好嗨！ 全台最難訂「島語Buffet」7／18漢神洲際開幕 搶位實名制攻略一次看

吃到飽控尖叫聲！被無數網友封為全台最難訂百匯餐廳、平價版饗A Joy的頂級Buffet品牌「島語自助餐廳」，正式宣告要在中台灣插旗，還帶來了全台首度亮相的超級大亮點，何時開幕？有哪些必吃？快來收藏一次看！

全台首創「露天新體驗」空降北屯

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

沒在開玩笑，這次「島語自助餐廳」強勢進駐台中漢神洲際購物廣場4樓，不僅把台北大受好評的頂級規格原汁原味搬過來，還祭出秘密武器—首度規劃了「戶外用餐區」！想像一下在微風徐徐的夜空下，一邊享受微醺氛圍、一邊品嚐大廚現做料理，勢必成為全台最美的Buffet打卡新地標。

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

「一餐檯配一款酒」主題餐檯 各有靈魂

首創了超狂的「Wine Pairing」服務，全店豪氣規劃「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、甜」等主題餐檯，每一島都各有靈魂。

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

像是海鮮控直接衝的「鮮」餐檯，冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳和肥美生蠔堆得像小山一樣，搭配清爽白酒簡直絕配；還有用琴酒噴燒的生蠔燒、現烤厚切肋眼牛排，配上專屬的頂級調酒與精釀啤酒，讓你每走一圈都是一場味蕾的頂級盛宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「簡訊實名制」搶位攻略快筆記

大家最關心的開幕時間，官方已經敲定在 2026年7月18日（星期六） 正式盛大營運！雖然全面開放搶訂的日期還要等近期公告，但防刷票的黃牛防線已經布好。到時候訂位記得要填台灣手機號碼進行「即時簡訊驗證」，成功登記後2天內一定要付清每人500元的訂金，不然逾時名額會被系統沒收喔！

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

餐價部分也幫大家整理好，平日午餐1,490元、晚餐1,790元起，假日午餐1,790元、下午餐1,490元、晚餐2,090元起（以上均需加10%服務費），台中人手速準備先開搶！

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

島語 台中漢神洲際店

訂位平台：線上訂位 ，台中店可預訂日尚未公布。

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