快訊

陳光復頭重創仍住院…民進黨下周徵召澎湖縣長 妻吳淑瑾可望代夫出征

偷拍前男友風波後 又遭控嗜血「邀上節目、拍分手MV」炎亞綸內幕全說了

吳乃仁遭管收…台中地院裁定曝光 揭露患「嚴重帕金森氏症」

台中吃到飽控好嗨！ 全台最難訂「島語Buffet」7／18漢神洲際開幕 搶位實名制攻略一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

吃到飽控尖叫聲！被無數網友封為全台最難訂百匯餐廳、平價版饗A Joy的頂級Buffet品牌「島語自助餐廳」，正式宣告要在中台灣插旗，還帶來了全台首度亮相的超級大亮點，何時開幕？有哪些必吃？快來收藏一次看！

全台首創「露天新體驗」空降北屯

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

沒在開玩笑，這次「島語自助餐廳」強勢進駐台中漢神洲際購物廣場4樓，不僅把台北大受好評的頂級規格原汁原味搬過來，還祭出秘密武器—首度規劃了「戶外用餐區」！想像一下在微風徐徐的夜空下，一邊享受微醺氛圍、一邊品嚐大廚現做料理，勢必成為全台最美的Buffet打卡新地標。

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

「一餐檯配一款酒」主題餐檯　各有靈魂

首創了超狂的「Wine Pairing」服務，全店豪氣規劃「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、甜」等主題餐檯，每一島都各有靈魂。

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

像是海鮮控直接衝的「鮮」餐檯，冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳和肥美生蠔堆得像小山一樣，搭配清爽白酒簡直絕配；還有用琴酒噴燒的生蠔燒、現烤厚切肋眼牛排，配上專屬的頂級調酒與精釀啤酒，讓你每走一圈都是一場味蕾的頂級盛宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「簡訊實名制」搶位攻略快筆記

大家最關心的開幕時間，官方已經敲定在 2026年7月18日（星期六） 正式盛大營運！雖然全面開放搶訂的日期還要等近期公告，但防刷票的黃牛防線已經布好。到時候訂位記得要填台灣手機號碼進行「即時簡訊驗證」，成功登記後2天內一定要付清每人500元的訂金，不然逾時名額會被系統沒收喔！

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

餐價部分也幫大家整理好，平日午餐1,490元、晚餐1,790元起，假日午餐1,790元、下午餐1,490元、晚餐2,090元起（以上均需加10%服務費），台中人手速準備先開搶！

島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供
島語 台中漢神洲際店。圖／漢來美食提供

島語 台中漢神洲際店

訂位平台：線上訂位 ，台中店可預訂日尚未公布。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

台中吃到飽控好嗨！ 全台最難訂「島語Buffet」7／18漢神洲際開幕 搶位實名制攻略一次看

全台最難訂的「島語自助餐廳」將於2026年7月18日在台中漢神洲際開幕，首度推出戶外用餐區及9大主題餐檯。餐價平日午餐起價1,490元，假日晚餐2,090元，訂位需使用簡訊實名制。

可愛到捨不得吃！「PUPUPPY」貴賓狗蛋糕快閃誠品南西 攜限定口味來襲

可愛好吃的「貴賓狗蛋糕」快閃誠品南西店啦～加碼推出限定口味的「PUPUPPY」，即日起快閃到這個月底，只剩下不到3個禮拜的時間，想嘗試新甜點的人快筆記出門！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。