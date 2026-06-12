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「金牌三連霸」牛肉麵宣布進駐101！信義區再添必吃名店，觀光客也能朝聖冠軍美味

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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曾連續三年在台北國際牛肉麵節奪下金牌肯定的「竣師父牛肉麵」，正式宣布將於6月下旬進駐台北101美食街，為信義商圈再添話題美食。未來不僅上班族用餐選擇更加豐富，來台旅遊的國內外旅客也能在地標級商場中，一站品嚐台灣代表性的牛肉麵滋味。

竣師父以紅燒牛肉麵打響名號，湯頭濃郁醇厚、牛肉燉煮入味，深受饕客喜愛。除了招牌紅燒口味外，店內也供應清燉牛肉麵、特色滷味小菜及多款飲品，無論是快速用餐、家庭聚會或好友小酌，都能找到適合的搭配選擇。

品牌近年屢獲專業評審肯定，接連拿下2023台北國際牛肉麵節紅燒組金牌、2024創意組金牌，以及2025清燉組金牌，締造三連霸佳績。從經典風味到創新研發，展現牛肉麵職人持續精進的實力，也讓品牌逐步累積高人氣與口碑。

圖／業者提供
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其實該品牌一直持續拓點，4月開幕的敦化店後，竣師父再度拓展版圖，將插旗台北101地下美食街。隨著觀光人潮持續回流，這碗獲得金牌認證的台灣牛肉麵，也有望成為信義區最新排隊名店，讓更多人感受台灣麵食文化的魅力。

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牛肉麵 牛肉 台北101

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