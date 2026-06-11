Threads、IG全被洗版！ 統神「鼎王低消650」極限吃法 狂續豆腐鴨血白飯 自曝：2026年還在這樣吃

魔性口訣超洗腦！ 近期有在滑Threads或IG社群的人，發現一段亞洲統神（張嘉航）3年前的直播片段竟然在社群上無預警「起死回生」，還意外引爆了一場全台網民爭相跟風的「鼎王客家流極限吃法」大挑戰！

這影片源頭其實是2023年7月轟動全台的北科大「白飯之亂」，當時統神在直播中評論該事件，認為店家不夠大器，並當場傳授起自己的「鼎王省錢經」，爆出一句魔性口訣瘋狂洗腦：「豆腐鴨血豆腐鴨血、冰水一壺、白飯無限盛啊！」

圖／取自鼎王麻辣鍋臉書粉專

沒想到這段點餐大作戰的碎念，在3年後被大批年輕人模仿，紛紛衝進鼎王，一邊拍下「狂灌冰水、續爆豆腐鴨血」的畫面，一邊配上統神的經典原音。統神那極具張力的講話節奏與洗腦台詞，迅速在 Threads 與 IG Reels 掀起病毒式傳播，讓無數網友笑稱：「不死鳥又復活了！」

統神這套挑戰精髓在於人數，只要揪滿4個人去吃，挑戰店內的最低消費新台幣650元，扣掉每個人150元的鍋底費後，剩下的額度剛好夠點一盤50元的靈魂老油條。接下來，就是這套極限流點法：完全不點任何付費飲料，全程「冰水一壺接一壺」，並狂嗑可以無限續加的「綿密豆腐、果凍鴨血、免費白飯」，讓不少實測過的網友直呼過癮。

統神本人日前也在直播中被粉絲問及此事，他大方透露，自己直到現在都還是鼎王的忠實顧客，光是今年（2026年）就已經默默去吃了3、4次，更拍胸脯保證，現在依然完美貫徹3年前在影片中傳授的「低消650元」點法，完全沒有打臉過去的自己。

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