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信義區個人午餐新選擇！ 全台首間「養心茶樓mini」進駐台北101 獨享港點28元起、145元爽吃套餐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
養心mini。圖／養心集團提供
養心mini。圖／養心集團提供

信義區上班族的福音來了！ 在蔬食界深耕13年的「養心餐飲集團」，這次直接把旗下最受歡迎的頂級茶樓搬進台北101美食街，打造全新個人化品牌「養心茶樓mini」主打免預約、免揪團，隨到隨吃。

養心mini。圖／養心集團提供
養心mini。圖／養心集團提供

「養心茶樓mini」打破傳統茶樓必須大桌圍餐的既定印象，貼心將菜單精細拆解為「粥粉麵飯」、「單點小食」、「港式甜湯」、「保溫燈區點心」與「蒸籠區點心」五大美味戰區，不論是想來頓飽足感十足的正餐，還是下午茶時間想來點小點心，這裡都能滿足。

145元起小資超值套餐開吃！店內準備了鑊氣沖天的干炒牛河、粒粒分明的翡翠蛋炒飯，還有重口味敲碗必吃的XO椒麻担担麵，以及溫潤暖胃的皮蛋壽若粥，單點價格落在55元至120元之間，還能直接升級145元至208元之間的超值套餐，同時擁有燙時蔬或韓式泡菜，再附贈一碗熱湯或大杯飲品。

圖／翻攝TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心臉書
圖／翻攝TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心臉書

下午茶時間可鎖定香氣四溢的「保溫燈區」，這裡放滿了讓人垂涎三尺的招牌點心，有內餡清甜多汁的「蘿蔔絲酥餅」、鹹甜交織的「鬆化叉燒酥」、金黃誘人的「琥珀蛋塔」，單點通通只要28元至55元；「蒸籠區」則有輕輕撕開就會大爆漿的「黃金流沙包」、飽滿扎實的「蜜汁叉燒包」與「養心燒賣皇」，每顆只要30元至38元。

最後，絕對要留個甜點胃，店內引進了質地濃醇的「養生芝麻糊」、香醇滑順的「養潤核桃露」，以及最適合夏日消暑的「杏仁凍豆腐」，甜湯單點價為108元，只要你有搭配主食套餐，就能享用98元的佛心加購價！

養心mini。圖／養心集團提供
養心mini。圖／養心集團提供

養心茶樓mini

．地址：臺北市信義區市府路45號 (台北101 B1)

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養心茶樓 台北101

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