快訊

不滿吵鬧…男在2幼子面前殺父母「一致決」判死 最高法院1理由死刑撤銷

睽違10年進化！羅技推Spotlight 2簡報筆可觸控標記 還有呼吸節奏降低壓力

棄息？台積電除息前收2,255元下跌50元 短短5天下跌7%

千元有找爽嗑3小時！ 高雄星級飯店「30道港點吃到飽」平日供應 爽嗑帝王蟹蒸餃、烤鴨燒臘拼盤吃到回本

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供
賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

港點控快衝一波！ 南台灣頂級酒店大膽玩創意，將原本高不可攀的「帝王蟹、魚子醬、花膠」等頂級食材包進高CP值點心裡，不僅有超過30道經典明爐燒臘、現點現蒸的精緻粵菜手路菜讓你無限續點，重點是「千元有找」！

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄<a href='/search/tagging/1013/承億酒店' rel='承億酒店' data-rel='/1013/255369' class='tag'><strong>承億酒店</strong></a>提供
賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

高雄承億酒店B1粵菜烤鴨「賀鴨郎」中餐廳，推出的平日午間限定「港味無限暢饗」活動，因為好評不斷，官方宣布將加碼延續至9月30日，餐廳特別邀請港澳主廚團隊親自操刀，把奢華海味與街頭港點完美融合，菜單一打開就讓人驚艷。

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供
賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

必吃有「帝王蟹御品鮮肉小籠湯包」，顆顆飽滿爆汁。此外，肉控們更不能錯過由外皮酥脆的招牌烤鴨、香嫩油雞與蜜汁叉燒組合而成的「燒臘拼盤」，誠意滿滿讓人直呼回本。

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供
賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

為了讓饕客們能優雅享用美食，用餐時間為周一至周五午間時段供應，從11:30一路開放到14:30（最後點餐時間為13:30），整整3個小時讓大家點滿30多道手路菜。收費方式非常親民，成人每位只要955 元+10%，4至6歲的幼童也只要180元+10%。

須提醒的是，同桌賓客必須選擇相同方案，且每輪點餐上限為8道料理，吃完上一輪就可以繼續無限加點。另外，慢火烘烤「明爐御烤金賀鴨」因為每日數量有限，若想朝聖的老饕一定要提前2至3天單點預訂，才不會撲空！

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供
賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

烤鴨 承億酒店 吃到飽

相關新聞

千元有找爽嗑3小時！ 高雄星級飯店「30道港點吃到飽」平日供應 爽嗑帝王蟹蒸餃、烤鴨燒臘拼盤吃到回本

高雄承億酒店推出的「港味無限暢饗」活動，平日午餐期間，讓食客以千元有找的價格享用30道港點。活動延續至9月30日，必嚐菜色包括帝王蟹蒸餃及櫻桃烤鴨。

魚子醬、牛尾澄清湯！饗A Joy×國際名廚江振誠「夏季限定料理」上桌

饗賓餐旅旗下精品Buffet「饗 A Joy」，今年攜手國際名廚江振誠，推出年度企劃《四季交饗曲》，繼春季篇章後，7月1日將再迎來盛夏篇章。本次以「海」為靈感，推出三道夏季消暑限定聯名料理，包括「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」與「清燉牛尾肉圓澄清湯」，讓民眾感受一場關於風土、記憶與感官的夏日交響曲。

信義區個人午餐新選擇！ 全台首間「養心茶樓mini」進駐台北101 獨享港點28元起、145元爽吃套餐

全台首間「養心茶樓mini」進駐台北101，主打免預約的港點餐飲，單點價28元起。提供超值套餐145元起，菜單包括粥粉麵飯及各類點心，並引入多款港式甜品，完美滿足信義區上班族的午餐需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。