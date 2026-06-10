千元有找爽嗑3小時！ 高雄星級飯店「30道港點吃到飽」平日供應 爽嗑帝王蟹蒸餃、烤鴨燒臘拼盤吃到回本

港點控快衝一波！ 南台灣頂級酒店大膽玩創意，將原本高不可攀的「帝王蟹、魚子醬、花膠」等頂級食材包進高CP值點心裡，不僅有超過30道經典明爐燒臘、現點現蒸的精緻粵菜手路菜讓你無限續點，重點是「千元有找」！

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

高雄承億酒店B1粵菜烤鴨「賀鴨郎」中餐廳，推出的平日午間限定「港味無限暢饗」活動，因為好評不斷，官方宣布將加碼延續至9月30日，餐廳特別邀請港澳主廚團隊親自操刀，把奢華海味與街頭港點完美融合，菜單一打開就讓人驚艷。

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

必吃有「帝王蟹御品鮮肉小籠湯包」，顆顆飽滿爆汁。此外，肉控們更不能錯過由外皮酥脆的招牌烤鴨、香嫩油雞與蜜汁叉燒組合而成的「燒臘拼盤」，誠意滿滿讓人直呼回本。

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

為了讓饕客們能優雅享用美食，用餐時間為周一至周五午間時段供應，從11:30一路開放到14:30（最後點餐時間為13:30），整整3個小時讓大家點滿30多道手路菜。收費方式非常親民，成人每位只要955 元+10%，4至6歲的幼童也只要180元+10%。

須提醒的是，同桌賓客必須選擇相同方案，且每輪點餐上限為8道料理，吃完上一輪就可以繼續無限加點。另外，慢火烘烤「明爐御烤金賀鴨」因為每日數量有限，若想朝聖的老饕一定要提前2至3天單點預訂，才不會撲空！

賀鴨郎中餐廳。圖／高雄承億酒店提供

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