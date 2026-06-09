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5星級「粵菜港點吃到飽」再延長！不只4人同行1人免費 台中金典酒店中餐廳「50道佳餚吃到飽」平日再省429元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中金典酒店粉專
圖／台中金典酒店粉專

粵菜港點吃到飽延長了！台中金典酒店中餐廳「粵菜港點吃到飽」好評延長至6月底，再祭出4人同行1人免費、平日特惠現省429元（以總價計算）等好康，打位揪吃起來！

圖／台中金典酒店粉專
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位於5星級「台中金典酒店」15F的「金園中餐廳」自推出粵菜港點吃到飽後即吸引大批人潮，現在更宣布「呷福飽 3.0」再延長至6/30，10道冷盤、14道粵式料理、17種港點到飯麵、時蔬湯羹和甜飲統統任你點，多達50道經典選擇，難怪人氣會大爆棚。特別是「北京片皮鴨」絕對必續，經典大菜輕輕鬆鬆吃回本。

圖／台中金典酒店粉專
圖／台中金典酒店粉專

業者為回饋顧客熱烈支持，不分平假日皆享「4人同行1人免費」，而收費部分也有好康，平日特惠午餐990+10%元、晚餐1,090+10%元，假日原價午餐1,380+10%元、晚餐1,480+10%元。需注意的是，國定假日與連續假期（含端午連假）不適用特惠，將依原價計費。更多詳情以業者公告為準。

台中金典酒店 金園中餐廳

地址：台中市西區健行路1049號15F

電話訂位：04-2324-6114

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