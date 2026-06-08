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「8塊烤雞」199元！拿坡里「畢業季」來了 爽嗑現省321元、平日「小披薩＋2塊炸雞」只要169元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

繼年中慶後，拿坡里再推「畢業季」激省優惠，「8塊烤雞」只要199元，現省321元；另有披薩炸雞組特價169元，百元開吃不傷荷包。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

拿坡里迎接「畢業季」，即日起至6/30，全天「6塊烤雞＋2塊烤腿排塊」外帶特價199元（原價$520）；同一活動期間，平日15:00前「小披薩＋2塊炸雞」外帶特價169元（原價$420）。

需注意的是，烤雞不可更換炸雞，炸雞可加價換雞腿；小披薩原價$290，可加價升級大披薩或新品披薩；平日限定優惠限平日15:00前，端午假期不適用。

圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

此外，拿坡里把披薩變成蛋塔，新推出「派對 Pizza 塔」享外帶特價249元（原價 $330），一盒集結海鮮夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸和墨西哥等6種經典口味。

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