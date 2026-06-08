聽新聞
0:00 / 0:00
「8塊烤雞」199元！拿坡里「畢業季」來了 爽嗑現省321元、平日「小披薩＋2塊炸雞」只要169元
繼年中慶後，拿坡里再推「畢業季」激省優惠，「8塊烤雞」只要199元，現省321元；另有披薩炸雞組特價169元，百元開吃不傷荷包。
拿坡里迎接「畢業季」，即日起至6/30，全天「6塊烤雞＋2塊烤腿排塊」外帶特價199元（原價$520）；同一活動期間，平日15:00前「小披薩＋2塊炸雞」外帶特價169元（原價$420）。
需注意的是，烤雞不可更換炸雞，炸雞可加價換雞腿；小披薩原價$290，可加價升級大披薩或新品披薩；平日限定優惠限平日15:00前，端午假期不適用。
此外，拿坡里把披薩變成蛋塔，新推出「派對 Pizza 塔」享外帶特價249元（原價 $330），一盒集結海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸和墨西哥等6種經典口味。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。