「8塊烤雞」199元！拿坡里「畢業季」來了 爽嗑現省321元、平日「小披薩＋2塊炸雞」只要169元

說到高CP值吃到飽，很多人第一個想到的可能是火鍋或燒肉，但最近小編真的被台南這間「奇美食品幸福工廠」震驚到。平日成人居然只要158元，就能爽吃水餃、煎餃、炒麵、麻辣鴨血、飲料、霜淇淋等熟食自助吧，難怪不少網友直接笑說：「這價格真的不是在做慈善嗎？」這次除了開箱台南超狂平價Buffet，小編也順便整理兩間同樣CP值超高的平價吃到飽，從桃園到台北都能一路吃爆。

2026-06-08 11:00