鬍鬚張賣「越南河粉」！旗下新品牌「馥牛」進駐新莊 吃得到「道地河粉、越式排骨飯」 內用還能「免費續河粉」

鬍鬚張也來賣「越南河粉」了！鬍鬚張旗下「新品牌」主打道地越南料理，從各式河粉、越式排骨飯到越式咖啡統統點得到，內用還可「免費續河粉」1次！

圖／馥牛粉專

不只稱霸魯肉飯界！鬍鬚張以「美味無國界」打造新品牌「馥牛 PHONIU」，吃得到碗碗實在的道地湯/乾河粉、越式雞腿飯/排骨飯等越南風味，深入越南北、中、南各地考察，從街邊河粉、小吃市場到在地香料與熬湯工法，還原最在地的越式靈魂。

圖／馥牛粉專

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「馥牛 PHONIU」首家門市落腳新北新莊，最低125元即可吃到豬肉/雞絲乾河粉，價位大多落在200元以內。而豪華旗艦首選「馥牛河粉」售價250元，可從一碗中嘗到牛腱、牛筋、板腱等多種精選牛肉部位，搭配Q彈河粉、清爽牛高湯，讓人一口接一口。

特別一提的是，凡內用點湯/乾河粉都可「免費+80g河粉」1次，少見的內用福利可不容錯過。此外，單點部分也有越式海鮮餅、越式炸雞和蝦醬空心菜/高麗菜能夠一飽口福，也能點到越式咖啡、帶有清爽椰子香的島嶼咖啡等飲品，或以50元加購飲料機無限暢飲，一餐下來不傷荷包還能吃得很滿足。

圖／馥牛粉專

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馥牛 PHONIU 越南料理

地址：新北市新莊區中原路295號

電話：02-2998-1858

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