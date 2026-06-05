500碗2026小吃市集6-7月北高雙城登場！將散落全台的美食一網打盡

青年媒體《500輯》持續扮演著跨世代的當代指標平台。旗下最受矚目的小吃指南「500碗」，也宣布將於6月26日揭曉第四屆的完整名單，並於6月26至28日於西門紅樓舉辦小吃市集台北場，7月11至12日小吃市集移師高雄夢時代。

今年500碗延續其多元視角，邀請50位來自餐飲、企業、藝文、網路社群與娛樂圈的跨領域代表組成評審團。為扣合今年「一碗一地，全台入席」的核心精神，每位評審將分享過去一年在台灣各地巡禮中、最能觸動其心靈的10道小吃。這不單是一份個人品味的總和，更是一場關於在地觀點與飲食趨勢的集體書寫，引領我們再次看見那些隱身於日常、卻無比純粹的台灣風土。

傳奇美味跨越地域出攤，寫下全台小吃市集新標竿

2026年「500碗」除了正式的揭榜記者會暨頒獎典禮外，備受矚目的實體活動也迎來升級。過去兩年引發排隊熱潮的「小吃派對市集」，今年將首度擴大至跨縣市舉辦，預計接力於台北西門紅樓戶外廣場及高雄夢時代購物中心幸福廣場盛大登場。旨在縮短民眾與在地美食的距離，讓中南美饌與北部庶民小吃齊聚一堂，提供大眾在便利的地緣關係下，將全台散落的美食一網打盡。

歷年常勝軍「玉里橋頭臭豆腐」生涯首次出攤就是獻給500碗台北場，傳承逾60年的老字號，每塊臭豆腐製程皆歷經三個不同溫度的油鍋，由低溫熟成、鎖住水份到高溫搶酥，享用時搭配酸爽泡菜、清甜蘿蔔絲與畫龍點睛的九層塔，碰撞出香臭的嗅覺衝擊，與口中喀滋作響的難忘美味。人氣連年不減的「租界炭火蝦飯」則是台北與高雄兩場都會現身，招牌的蝦皇蝦多多飯不僅附上牛奶滑蛋，現場更增量20%的蝦量，讓人直呼過癮。

玉里橋頭臭豆腐限定6月27日出攤。圖／玉里橋頭臭豆腐提供 顏甫珉

誕生於高雄傳統市場內的創新餐飲品牌「迪記法式豬舌飯」同樣將於北高兩場出攤，嚴選屏東當日現宰溫體豬舌，以香料油舒肥熟成16小時，再經大火炙燒逼出迷人香氣，搭配高雄147金賞米與自製炭香醬油，將法式技術轉化為特色美味。台北人氣名店「鼎旺麻辣鍋」也共襄盛舉，分別於台北高雄推出招牌料理。台南知名小吃「永香鹽水雞」將再度帶著他們突顯蔬菜與肉類鮮味的清爽鹽水雞於高雄場和大家見面；台北場則由東區代表「欲罷不能鹹水雞」負責坐鎮。

永香鹹水雞集合照。圖／永香鹹水雞提供

欲罷不能鹹水雞。本報資料照片 顏甫珉

出攤品牌名單陸續解鎖，500碗首次推出周邊套票組

2025年同時獲得500碗和必比登推薦的新竹「鄒記菜包」，預計推出多達8種口味出攤台北場。成立於2017年、販售台灣傳統冰品甜湯並於去年拿到「500甜」的「春美冰菓室」也會在台北場為大家帶來消暑滋味。

鄒記菜包。圖／鄒記菜包提供

春美杏仁豆腐。圖／春美冰菓室提供

曾榮獲「台灣炒飯王」殊榮的屏東「惜緣亭」、台南「詹記家常飯桌鮮魚湯」都將出攤高雄場，分享最驕傲的家鄉美味。還有更多充滿驚喜的品牌名單將陸續解鎖，請大家持續鎖定最新消息。不開。

惜緣亭鹹湯圓、花生豆腐。圖／惜緣亭提供

今年500碗也將首次推出「有吃、有拿、有玩、有用」的周邊套票組，只在台北高雄兩場市集獨家販售。內容物包含：品牌托特包（1個）、磁吸小燈箱（1個，共三款隨機附贈）、500碗隨身衛生紙（2包）、市集餐點保證兌換券（2張）、500碗2026全台小吃指南（1份），兩場次各限量100份，售完為止。

為滿足你的口腹之欲與期待，最終名單與精彩活動即將揭曉，邀請你關注500輯官方社群，和我們一起倒數「500碗2026」的到來。更多詳情請上500碗官網查詢https://udn.com/500bowlsaward/。

攜手環境部推動永續 指定用車TOYOTA歡慶COROLLA 60週年

為推動環境永續，環境部攜手500碗將特別頒發「500碗 X 環境部 友善食力獎」，透過外送評選方式從本屆500碗得碗店家中，選出「減少一次用塑膠包材、包裝設計簡化」的小吃店家頒發友善食力獎，並提倡建立友善環境的消費習慣，鼓勵小吃業者與消費者共同實踐「源頭減量」。

500碗2026指定用車為TOYOTA，5月推出The 60th-COROLLA 60週年典藏版，將深耕台灣的信賴融入設計，於細節中體現日式工藝的細膩與堅持，期望陪伴每個家庭，寫下更多屬於家的動人故事。

中信uniopen聯名卡相伴感受小吃魅力、星展銀行「餐飲神卡」助攻在地美食探索

第四屆500碗攜手共同夥伴「中國信託 uniopen 聯名卡」，一同關注台灣在地小店與街頭美食文化。中國信託uniopen聯名卡秉持「無所不在、無時不在，陪你生活每一天」的宗旨，從日常超商、咖啡到百貨量販，隨時隨地提供最貼心的支付與會員體驗。此次攜手500碗，我們將這份陪伴延伸至街頭巷尾，邀請您走進巷弄、探索最溫暖的在地風味。讓尋訪台灣小吃成為您生活的每一天，以實際行動支持職人精神，共同感受專屬台灣的飲食魅力！

指定夥伴星展銀行作為全球最佳銀行與連續17年亞洲最安全銀行，持續透過數位創新與永續實踐，打造更貼近生活的金融生態圈。此次與「500碗 2026」合作，將金融服務融入消費者熱愛的餐飲場景，串聯眾多台灣特色店家，讓更多卡友探索台灣豐富多元的飲食風貌。7月起同步推出「500碗美食踩點特務行動」專屬優惠，消費者持星展信用卡至精選店家消費，最高可享13%刷卡金回饋。

想輕鬆探索500碗小吃店家，快下載「去哪吃」APP，可以瀏覽得獎榜單，一鍵導航前往店家，輕鬆探索在地人氣美味。每一次猶豫「吃什麼」的時候，就交給「去哪吃」，立即下載註冊最高抽500元折扣金。

吃小吃當然要配酒，KIRIN「一番搾經典款」以100%嚴選麥芽與萃取第一道麥汁釀造，打造經典濃郁麥香，呈現講究風味的經典美味。另一款「一番搾零糖質」以創新糖質CUT製法，提供滿足追求甘醇順口與均衡生活的新世代需求；而威士忌品牌仕高利達希望透過《500碗》所代表的在地美食文化，展現威士忌與台灣多元小吃、熱炒及聚餐文化之間自然且貼近生活的連結。

代表台灣人幸福的味道丸莊醬油，傳承百年，更是許多小吃店的最佳夥伴。

第四屆500碗2026合作夥伴。圖／500碗提供 顏甫珉

500碗2026小吃派對市集 台北場 日期：2026/6/26-28（五至日） 時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00 地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區成都路10號）

500碗2026小吃派對市集 高雄場 日期：2026/7/11-12（六日） 時間：周六11:00-20:00、周日11:00-18:00 地點：夢時代購物中心幸福廣場（高雄市前鎮區中華五路789號）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康