小資族必收藏！平價吃到飽推薦清單：台南158元吃到飽、70道自助吧任你吃、火鍋燒烤吃到飽

說到高CP值吃到飽，很多人第一個想到的可能是火鍋或燒肉，但最近小編真的被台南這間「奇美食品幸福工廠」震驚到。平日成人居然只要158元，就能爽吃水餃、煎餃、炒麵、麻辣鴨血、飲料、霜淇淋等熟食自助吧，難怪不少網友直接笑說：「這價格真的不是在做慈善嗎？」這次除了開箱台南超狂平價Buffet，小編也順便整理兩間同樣CP值超高的平價吃到飽，從桃園到台北都能一路吃爆。

平價吃到飽推薦｜台南 奇美食品幸福工廠

158 元不限時熟食自助吧，霜淇淋飲料無限供應

第一間就是最近在社群上討論度超高的「奇美食品幸福工廠」。地點位於台南仁德，外觀看起來像觀光工廠，但裡面的熟食Buffet區就像隱藏版員工餐廳，不少在地人會特地開車前來品嘗。

圖/台南旅遊網

一進門最吸睛的就是超佛心價格，成人只要158元、小朋友68元起，白飯、飲料、霜淇淋通通無限供應，現場熱食輪流補上，完全不像一般百元價位能吃到的規模。

圖/ReadyGo

最熱門的是現煎水餃與金黃煎餃，外皮微酥、內餡飽滿，搭配特製醬料超涮嘴。熟食區還有主廚炒麵、麻辣鴨血、滷豆腐等，麻辣鴨血吸滿湯汁非常入味，讓人光這道就能配好幾碗飯。

圖/ReadyGo

除了主食之外，現場的飲料吧與霜淇淋區人氣也很高，尤其夏天吃完整輪熱食後，來支冰涼霜淇淋真的超滿足。雖然這裡不提供線上預約，假日人潮也不少，但以這個價位來說，真的會讓人有種「老闆到底有沒有在賺」的錯覺。

圖/FB@奇美食品

最特別的是，奇美食品幸福工廠其實還結合觀光工廠空間，可以順便逛奇美食品展示區、買冷凍食品與伴手禮，很適合安排成台南半日遊行程。對學生、小資族或家庭客來說，這種價格真的很難不心動。

地址：台南市仁德區機場路1008號

電話：06-269-8588

營業時間：週一至週日 11:00–20:00

平價吃到飽推薦｜桃園 艾佳牛排館

250 元起 70 道 Buffet，牛排配自助吧平價首選

第二間是桃園藝文特區附近的「艾佳牛排館」，主打平價牛排搭配自助吧吃到飽，最低消費只要250元起，就能享用近70種Buffet品項；如果想吃排餐，加價後也有豬排、雞排、牛排、魚排、羊排等選擇，整體價格落在小資族很能接受的範圍。

圖/FB@艾佳牛排館

自助吧選擇非常豐富，從沙拉、水果、涼麵、滷肉飯、熟食、湯品、烤吐司到甜點、冰品、飲料通通都有。熟食區也不是隨便擺幾樣，炸雞翅、梅粉地瓜、煎餃、炸四季豆、炸茄子都很受歡迎，另外還有麻辣鴨血豆腐、番茄炒蛋、肉骨茶、清蒸魚等熱食，吃起來真的很像小型Buffet。最後再用咖啡凍、奶酪、布丁、冰淇淋收尾，從正餐吃到甜點都很完整。

圖/FB@艾佳牛排館

地址：330 桃園市桃園區中寧里大興西路二段137號

電話：02-2388-8855

營業時間：週一至週日 11:30–22:00

平價吃到飽推薦｜台北 大味王吃到飽火鍋

250 元火鍋＋燒烤同時吃，萬華不收服務費平價名店

最後一間是台北萬華的「大味王吃到飽火鍋」，主打火鍋加燒烤吃到飽，價格非常親民，火鍋＋燒烤250元，而且不收服務費，用餐時間為90分鐘，很適合學生、小資族或月底想省預算又想吃飽的人。

圖/大味王FB

大味王最有特色的地方，就是可以一邊煮火鍋、一邊烤肉，湯頭有多種選擇，肉品則有牛、雞、豬、羊等品項，也有分成火鍋用與燒烤用。自助吧食材超過50種，蔬菜、火鍋料、醬料、飲料都能自己拿，還有烤肉醬、蒜泥、沙茶醬、辣椒等調味可以搭配。雖然環境不是精緻型餐廳，但以250元能同時吃火鍋和燒烤來說，CP值真的很高，也難怪會成為萬華一帶很受歡迎的平價吃到飽。

地址：台北市萬華區萬大路190號

電話：02-2337-9203

營業時間：週一至週日 11:00–23:30

平價吃到飽常見問題（FAQ）

奇美食品幸福工廠真的只要158元嗎？

是的，目前平日成人價格為158元，小朋友有不同優惠，但實際價格以現場公告為主。

奇美食品幸福工廠需要排隊嗎？

假日與用餐尖峰人潮多，建議提早到場。

艾佳牛排館適合家庭聚餐嗎？

店內座位數多，餐點種類豐富，大人小孩都能找到喜歡食物，適合家庭聚餐或朋友聚會。

大味王吃到飽火鍋是火鍋還是燒烤？

大味王特色為火鍋＋燒烤同時吃到飽，可同時煮火鍋與烤肉。

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