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「貴族世家」吃到飽重返台南市區！開幕與地點曝，排餐搭配百匯自助吧吸客

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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台南美食版圖再迎新話題，陪伴許多人成長的平價牛排品牌「貴族世家」宣布重返台南市區，全新據點選在安平區永華路上，並將於6月6日正式開幕。此次登場的「永華鮮饌館」採大型旗艦店規格打造，不僅提供現點現做排餐，更結合豐富自助百匯，預計成為安平地區家庭聚會與朋友聚餐的新選擇。

有別於傳統牛排館模式，永華鮮饌館主打排餐加自助吧雙重享受，餐檯規劃涵蓋熱食料理、沙拉、水果、甜點、飲品及冰品等多元內容，超過80種品項可無限取用。從香氣四溢的熟食到飯後甜點，滿足不同年齡層與用餐需求，也讓消費者在享用主餐之餘，能夠一次品嚐多樣化餐點。

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主餐部分則提供豐富選擇，價格約落在450元至670元之間，包含板腱牛排、菲力牛排、紐約客牛排、肋眼牛排等人氣品項。除了牛排之外，也規劃雞排、豬排、羊排及海鮮餐點，讓不吃牛肉的民眾同樣擁有多元選擇。針對偏愛自助吧的消費者，店家也推出單點百匯方案，讓民眾能依照食量與喜好自由搭配。

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近年積極展店的貴族世家，繼大型門市陸續開出後，再次將版圖拓展至台南市區。隨著永華鮮饌館即將開幕，除了為安平增添新的餐飲選擇，也為喜愛排餐與吃到飽料理的饕客帶來全新聚餐據點。對於準備規劃暑假聚會、家庭聚餐或朋友相約大啖美食的民眾而言，這間新店勢必將成為近期討論度頗高的熱門話題。

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