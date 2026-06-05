「貴族世家」吃到飽重返台南市區！開幕與地點曝，排餐搭配百匯自助吧吸客

青年媒體《500輯》持續扮演著跨世代的當代指標平台。旗下最受矚目的小吃指南「500碗」，也宣布將於6月26日揭曉第四屆的完整名單，並於6月26至28日於西門紅樓舉辦小吃市集台北場，7月11至12日小吃市集移師高雄夢時代。 今年500碗延續其多元視角，邀請50位來自餐飲、企業、藝文、網路社群與娛樂圈的跨領域代表組成評審團。為扣合今年「一碗一地，全台入席」的核心精神，每位評審將分享過去一年在台灣各地巡禮中、最能觸動其心靈的10道小吃。這不單是一份個人品味的總和，更是一場關於在地觀點與飲食趨勢的集體書寫，引領我們再次看見那些隱身於日常、卻無比純粹的台灣風土。 傳奇美味跨越地域出攤，寫下全台小吃市集新標竿 2026年「500碗」除了正式的揭榜記者會暨頒獎典禮外，備受矚目的實體活動也迎來升級。過去兩年引發排隊熱潮的「小吃派對市集」，今年將首度擴大至跨縣市舉辦，預計接力於台北西門紅樓戶外廣場及高雄夢時代購物中心幸福廣場盛大登場。旨在縮短民眾與在地美食的距離，讓中南美饌與北部庶民小吃齊聚一堂，提供大眾在便利的地緣關係下，將全台散落的美食一網打盡。 歷年常勝軍「玉里橋頭臭豆腐」生涯首次出攤就是

2026-06-05 00:00