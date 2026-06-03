快訊

影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

吃到飽控必開箱！欣葉日本料理「全新概念店」6／9起試營運 即起卡位「全餐期免10%服務費」至月底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／欣葉日本料理官網
圖／欣葉日本料理官網

吃到飽控必開箱！欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」即將試營運，加碼「全餐期免收10%服務費」至6月底，現已開放訂位，內行的都卡好位囉！

圖／欣葉日本料理官網
圖／欣葉日本料理官網

欣葉日本料理健康店變身全新概念店「彩膳楽亭」，融入日料文化中的「さしすせそ」，結合旬味料理、炭火香氣與極致款待，打造全新和食體驗。「彩膳楽亭」將於6/9起至6/30展開試營運，並於試營運期間祭出「全餐期免收10%服務費」回饋舊雨新知，即日起開放訂位。

圖／欣葉日本料理官網
圖／欣葉日本料理官網

圖／欣葉日本料理官網
圖／欣葉日本料理官網

收費部分，平日週一至五午餐成人每位1,180+10%元、晚餐成人每位1,380+10%元；週末例假日與特殊節日午餐及晚餐成人每位均為1,580+10%元。身高100cm(含)以下兒童免餐費，酌收$150清潔費；而身高101-130cm半價、131cm(含)以上以全價計算。

午餐用餐時段11:30-15:00，晚餐時段17:30-21:30。此外，另有敬老優惠，60歲(含)以上長者本人用餐，出示有效證件即可享有成人餐價95折優惠。

欣葉日本料理 彩膳楽亭

試營運期間：2026/6/9 - 6/30

地址：台北市松山區健康路156號1F

電話：02-2766-3666（接聽時間10:00-21:00）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 Buffet 欣葉 日式料理

相關新聞

第一口就爆汁！星巴克全新「山竹爆爆珠」開賣 網喊今夏必喝

迎接盛夏到來，Starbucks星巴克即日起推出全新「爆爆山竹季」，首度以山竹風味爆爆珠打造兩款夏季限定星沁爽飲品，結合真實果粒與果汁爆珠口感，帶來充滿層次感的咀嚼系消暑體驗。同時，去年引發熱烈討論的冰雪星沁爽系列也將限時回歸，為夏季飲品市場再添話題。

吃到飽控必開箱！欣葉日本料理「全新概念店」6／9起試營運 即起卡位「全餐期免10%服務費」至月底

吃到飽控必開箱！欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」即將試營運，加碼「全餐期免收10%服務費」至6月底，...

必勝客40元比薩爆紅！ 新品「黃金榴槤火山比薩、榴槤起司冰淇淋」開搶 IKEA霜淇淋回歸 網崩潰：味道隔著螢幕飄出來

榴槤控們的狂潮來襲！必勝客推出限時回歸的「黃金榴槤比薩」，並推出全新「火山芝心比薩」與「榴槤起司冰淇淋」。此外，IKEA的榴槤風味霜淇淋也再度上市，熱度不減。這場榴槤盛宴將持續至8月31日。

東京壽司名廚佐藤博之客座高雄銀昇！1人9800元　開賣3分鐘完售

位於高雄的壽司餐廳「銀昇」，在6月2～4日迎來東京銀座「Hakkoku」主廚佐藤博之來台客座。不僅帶來黑鮪魚、小肌、鮟鱇魚肝等海味食材，同時還運用在地的鰻魚、石斑、軟絲等台灣元素，打造一場高雄限定的特色盛宴。

龍蝦雞滷飯、嘉義火雞肉片便當！林聰明「小聰明食堂」現身鐵路便當節

嘉義人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」今夏推出全新品牌「小聰明食堂 Mini Smart」，以店內的招牌餐點與嘉義特色小吃為出發，推出「聰明龍蝦雞滷飯便當」、「嘉義火雞肉片便當」、「聰明滷排骨便當」等便當，預計在6月5日起，限時於台北車站第11屆鐵路便當節登場。現場消費滿額，還有機會獲得立即折扣或文創商品。

漢堡王「限時優惠券」享買1送1、自由配49元 Popeyes嗨醬杯新登場

慶祝台鋼天鷹奪得職排元年總冠軍，同屬台鋼集團旗下的「漢堡王」自即日起至6月5日期間，推出四大系列優惠。其中包括飲料、洋蔥圈、薯條、雞塊、辣薯球、玉米濃湯、黃金QQ球均享買1送1，最高現省55元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。