吃到飽控必開箱！欣葉日本料理「全新概念店」6／9起試營運 即起卡位「全餐期免10%服務費」至月底
吃到飽控必開箱！欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」即將試營運，加碼「全餐期免收10%服務費」至6月底，現已開放訂位，內行的都卡好位囉！
欣葉日本料理健康店變身全新概念店「彩膳楽亭」，融入日料文化中的「さしすせそ」，結合旬味料理、炭火香氣與極致款待，打造全新和食體驗。「彩膳楽亭」將於6/9起至6/30展開試營運，並於試營運期間祭出「全餐期免收10%服務費」回饋舊雨新知，即日起開放訂位。
收費部分，平日週一至五午餐成人每位1,180+10%元、晚餐成人每位1,380+10%元；週末例假日與特殊節日午餐及晚餐成人每位均為1,580+10%元。身高100cm(含)以下兒童免餐費，酌收$150清潔費；而身高101-130cm半價、131cm(含)以上以全價計算。
午餐用餐時段11:30-15:00，晚餐時段17:30-21:30。此外，另有敬老優惠，60歲(含)以上長者本人用餐，出示有效證件即可享有成人餐價95折優惠。
欣葉日本料理 彩膳楽亭
試營運期間：2026/6/9 - 6/30
地址：台北市松山區健康路156號1F
電話：02-2766-3666（接聽時間10:00-21:00）
編輯推薦
- 新竹人氣Buffet南下拓點！「莫內饗宴」進駐嘉義時間曝，23道澎湖海味暑假限定開吃
- 「超強蝦仁飯」自助吧吃到飽！忠青商行「1門市」限定首推 點套餐享「12款炸物、甜點飲料」無限供應
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。