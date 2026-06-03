吃到飽控必開箱！欣葉日本料理「全新概念店」6／9起試營運 即起卡位「全餐期免10%服務費」至月底

位於高雄的壽司餐廳「銀昇」，在6月2～4日迎來東京銀座「Hakkoku」主廚佐藤博之來台客座。不僅帶來黑鮪魚、小肌、鮟鱇魚肝等海味食材，同時還運用在地的鰻魚、石斑、軟絲等台灣元素，打造一場高雄限定的特色盛宴。

2026-06-03 11:04