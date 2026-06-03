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榴槤控集體暴動！ 必勝客「黃金榴槤火山比薩、榴槤起司冰淇淋」開搶 IKEA霜淇淋回歸 網崩潰：味道隔著螢幕飄出來

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／必勝客、IKEA提供
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榴槤控集體暴動！去年創下4天全台過半門市完售紀錄的必勝客「黃金榴槤比薩」自即日起重磅回歸，不僅祭出超殺6折優惠，今年更狂推首創的「黃金榴槤火山芝心餅皮」與全新「榴槤起司冰淇淋」，甚至攜手樂事聯名打造限定套餐。另，IKEA傳奇甜點「榴槤風味霜淇淋」也同步現身美食小站，正式引爆今夏最狂榴槤盛宴！

經典「黃金榴槤比薩」限時6折！泰國金枕頭果肉鋪滿滿

圖／必勝客提供
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必勝客經典「黃金榴槤比薩」自6月2日至6月22日限時回歸，嚴選泰國頂級金枕頭榴槤果肉，鋪滿餅皮並結合招牌莫札瑞拉起司，交織出鹹甜牽絲的魔性風味。回歸期間單點直接下殺6折，特價只要539元（原價899元），販售至6月22日或售完為止。

PK APP獨家限定「黃金榴槤火山芝心比薩」極限量開搶

圖／必勝客提供
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今年全新升級的「黃金榴槤火山芝心餅皮」，將金枕頭榴槤製成爆漿火山醬，咬下秒流心！該餅皮可加價搭配全口味比薩；若直接挑戰終極版「黃金榴槤火山芝心比薩」，嚐鮮價只要699元（原價1,148元）。需要注意的是，火山餅皮與火山比薩皆為 PK APP 獨家販售且極限量，手刀快搶。

全新「榴槤起司冰淇淋」聯手樂事推出超狂套餐

圖／必勝客提供
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必勝客首度跨界推出「榴槤起司冰淇淋」（單點69元/加購59元），嚴選馬來西亞金榜榴槤融入細緻乳酪，冰涼香濃不膩口，將一路販售至8月31日。

此外，必勝客更驚喜聯手「樂事榴槤口味洋芋片」推出兩款 PK APP 限定套餐，「榴槤暈船仔餐」含黃金榴槤比薩 + 4杯榴槤冰淇淋 + 樂事洋芋片1包；「榴槤純愛戰士餐」爆漿黃金榴槤火山芝心比薩 + 2杯榴槤冰淇淋 + 樂事洋芋片1包。

圖／必勝客提供
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順手來一支！IKEA「榴槤風味霜淇淋」驚喜回歸

自2021年推出便引爆話題的IKEA「榴槤風味霜淇淋」，今年夏天再度回歸美食小站。滑順的霜淇淋帶著強烈獨特果香，讓榴槤控們逛完賣場後，能順手來一支充滿夏日感的完美甜點。

圖／IKEA提供
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