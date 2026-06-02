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上班族福音！「五燈獎豬腳」進駐台北101美食街
在滷肉飯、豬腳一級戰區打下一片天的「五燈獎豬腳」，即將進駐101美食街囉！為外國遊客眾多的百貨美食街，也讓附近的上班族午餐有了新的台味選擇！
近期力拚轉型的「五燈獎豬腳」，除了在師大永康商圈設立新據點外，近期也被目擊在加緊裝潢，未來將進駐台北101的美食街，為鄰近的世貿員工、參展廠商和民眾、上班族們增添了新的午餐選項；在店裡最快賣完的中段，因為肥瘦相間，算是好吃的安全牌，如果有機會遇上，可點來試試。敢吃肥肉的可以點腿庫，啃咬慾發作的可以點腳蹄，不管當天想吃什麼部位，絕對可以滿足大家吃肉的慾望。
另外，能夠從滷肉飯、豬腳名店林立的三重打出名堂的「五燈獎豬腳」，除了招牌的滷肉飯及香Q豬腳外，像清甜的蘿蔔湯、吸滿濃郁滷汁的油豆腐，還有每天新鮮炒製的配菜，也是不能忽視的存在！隨著季節盛產的蔬菜調整出菜內容，每樣幾乎都能炒到斷生、入味，盡責擔任便當中的配角，屆時可別錯過細細品嘗它們的機會！
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