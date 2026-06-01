299元鴛鴦鍋吃到飽！「兩餐」4門市限定「免費升級鴛鴦鍋」到月底 自助吧吃得到「韓國街頭小吃」供應時間1次看
299元鴛鴦鍋吃到飽！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」新推出「鴛鴦鍋」且只要1招就能免費升級；自助吧還新增了「韓國傳統小吃」，限定門市供應，開吃可要注意活動門市喔！
「兩餐」以299元基本方案吃到飽深受消費者青睞，用親民價格爽嗑韓式炸雞、多款炸物、魚板湯及泡麵等。兩餐最新推出「鴛鴦鍋」能夠一次吃到兩種鍋底，不論是重辣派還是炸醬派都能滿足，即日起至6/30，只要完成問卷調查即可免費升級鴛鴦鍋，活動門市有西門、信義、中壢、新竹店等。
需注意的是，每日免費升級數量有限，實際供應狀況請依門市現場為準。
此外，「兩餐」自助吧新品加碼進駐，韓國街頭最強暗黑系「血腸」空降登場，搭配辛甜醬汁一同入口直接還原首爾街邊小吃口味，於西門、信義、中壢、統領、新竹門市限定供應，供應日期為6/1至6/5、6/8至6/12、6/15至6/18、6/22至6/26、6/29至6/30，每日數量有限，依門市現場為主。
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