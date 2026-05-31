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香菜控必吃！海底撈「香菜火鍋」滿滿都是香菜　還有「蒸海鮮」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海底撈針對9間分店，推出「香菜火鍋」。圖／海底撈提供
海底撈針對9間分店，推出「香菜火鍋」。圖／海底撈提供

喜歡吃香菜嗎？連鎖火鍋海底撈」本季將話題性時十足的「香菜」化作湯底主角，推出滋味濃郁的「香菜火鍋」，還針對高雄大遠百店推出「蒸的海鮮」獨家吃法，為民眾帶來不一樣的鍋物體驗。

香菜不僅是餐桌上的點綴，更成為許多餐飲品牌的話題密碼。海底撈推出全新「香菜火鍋」，標榜以秘製湯頭為基礎，並且加入香菜精華，帶來香菜獨有的草本香氣，也能夠為食材增添鮮度，成為香菜控味覺享受。現已於全台指定9家門市開賣，包括台北微風南山店、台北慶城店、桃園統領店、台中大遠百店、台中中友店、台南FOCUS店、台南南紡店、高雄大遠百店及高雄巨蛋店。

除此之外，海底撈高雄大遠百店也率先推出期間限定的「蒸的海鮮」。透過「鍋上鍋」的設計，以特製不鏽鋼蒸盤結合火鍋滾沸的熱蒸氣，將鮮蝦、魚片、蛤蠣及干貝等海鮮蒸熟，呈現食材原始的滋味，並同步提供泰式檸檬醬、日式和風醬及台式五味醬等3款沾醬。「蒸的海鮮」服務自即日起至6月18日，於平日上午11:00至下午17:00限量供應，每餐期開放40組。

「香菜火鍋」添加有大量香菜，呈現獨特的草本滋味。圖／海底撈提供
「香菜火鍋」添加有大量香菜，呈現獨特的草本滋味。圖／海底撈提供

海底撈高雄大遠百店推出期間限定的「蒸的海鮮」。圖／海底撈提供
海底撈高雄大遠百店推出期間限定的「蒸的海鮮」。圖／海底撈提供

海底撈 香菜 火鍋 海鮮

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