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5星級早餐買一送一！台中「星級飯店Buffet」優惠1次看 420元開吃自助早餐、平日晚餐雙人同行現省640元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中李方艾美酒店提供
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5星級「早餐買一送一」！台中5星級飯店內自助餐廳優惠1次看，不光有全年「早餐買1送1」，還有晚餐Buffet「雙人同行」現省640元。

圖／<a href='/search/tagging/1013/台中李方艾美酒店' rel='台中李方艾美酒店' data-rel='/1013/241714' class='tag'><strong>台中李方艾美酒店</strong></a>提供
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⬤ 台中人專屬：早餐買一送一

台中李方艾美2F「新食譜全日餐廳」年度優惠，即日起至12/31，設籍台中市市民出示有效身分證件正本即享「早餐買一送一」，且平假日、國定假日皆可使用。需注意的是，享有買一送一優惠之免費者，需另外酌收原價10%服務費；每日限量，需於三日前預定；本優惠限成人使用，一張證件限4位使用，證件本人需一同用餐，每組訂位最多可使用2張證件，人數上限8位。

以原早餐定價每人700+10%元計算，買一送一優惠後，兩人同行840元，每人僅420元即可享用五星級飯店早餐。用餐時間6:30-10:00，可訂位時段6:30、7:00、7:30、8:00。

早餐必吃推薦「現煎蛋料理」，還能搭配台中人百搭神醬「東泉辣椒醬」。圖／台中李方艾美酒店提供
早餐必吃推薦「現煎蛋料理」，還能搭配台中人百搭神醬「東泉辣椒醬」。圖／台中李方艾美酒店提供

⬤ 台中人專屬：晚餐第二人半價

即日起至8/31之週一至四限定，設籍台中市市民出示有效身分證件正本，可享「新食譜全日餐廳」Buffet晚餐第二人半價優惠（優惠者需另外酌收原價10%服務費），用餐時間18:00-21:00；原價每人1,280+10%元，優惠後每位1,088元。更多優惠詳情與規則依業者公告為準。

圖／台中李方艾美酒店提供
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⬤ 晚餐升級不加價

即日起至6/30之週一至四平日晚餐餐期，凡使用指定午餐餐券可享「免加價升等」晚餐饗宴，符合活動資格之餐券有2025秋季旅展新食譜全日餐廳平日自助式午餐餐券、2025秋季旅展新食譜全日餐廳平日自助式午餐餐券(套票)、2026春季旅展新食譜全日餐廳平日自助式午餐餐券、2026春季旅展新食譜全日餐廳平日自助式午餐餐券(套票)。

圖／台中李方艾美酒店提供
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台中李方艾美酒店 新食譜全日餐廳

地址：台中市中區建國路111號2F

電話訂位：04-22240888 轉 新食譜全日餐廳

* 各活動辦法依官網公告為準（台中李方艾美酒店－最新消息）

圖／台中李方艾美酒店提供
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