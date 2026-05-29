身分證拿出來！ 六福萬怡推3優惠 Buffet對中「6」第2人6折、55樂齡75折、過期餐券別丟還能變現金

南港超人氣的台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」大請客！ 在6月1日至6月30日端出推出三大限時餐飲優惠，整整一個月的「六月六福666」優惠，還有樂齡優惠、餐券專屬優惠。

．身分證對對碰（2026/06/01 ~ 06/30）：在6月1日至6月30日端出整整一個月的「六月六福666」大請客！玩法非常簡單，只要雙人同行享用午餐或晚餐，其中一個人的身分證字號裡有數字「6」，另一位的餐費就直接打6折；如果兩個人運氣更好，身分證字號加起來剛好有兩個「6」，現場更直接加碼「免收一成服務費」，換算下來最低只要1036元起，就能無痛大快朵頤。

敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團提供

．旅展票券加碼（即日起 ~ 2026/07/31）：：抽屜裡有一些買了卻忘記用的餐券？即日起至7月31日前，只要拿著敘日自售餐券，或是2025年至2026年間各大旅展買的指定票券來訂位用餐，同桌沒有持券的朋友也能順便爽拿8折。更誇張的是，就算你的餐券不小心放過期了也別丟，帶去現場不但整桌同樣享8折，還能直接用票面金額去折抵餐費！

敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團提供

．樂齡優惠（即日起 ~ 2026/08/31）：敘日全日餐廳同步推出熟齡專屬的「樂齡優惠」，即日起至8月31日止，只要是55歲（含）以上的賓客，在平日午晚餐時段來吃飯，本人餐費直接打75折，陪同去的朋友家人也能拿到8折優惠；要是挑假日來，本人與同行友人也通通都有8折，快帶爸爸媽媽出門打牙祭。

敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團提供

優惠拿滿，餐檯上的頂級好料更是這次的重頭戲。餐廳將從6月10日起換上全新主題「仲夏美牛饗肉節」，主廚以美式燒烤與海陸盛宴為概念，準備了滿滿的澎湃肉食，像是香氣噴發的「香料爐烤美國牛肩胛」、一口咬下超多汁的「墨西哥辣醬竹炭和牛堡」，還有烤得軟嫩入味的「美式BBQ醬燒帶骨肋排」，光聽名字就讓人流口水。海鮮控也別擔心，現場還會同步推出當季的黑鮪魚主題料理，讓你海陸雙享一次滿足。

一定要瞄準6月19日之後的每週五晚餐、以及週六午晚餐時段，因為這時候會限定加開「戶外燒烤吧」，可看著主廚在現場炭烤、聞著誘人肉香，享受夏日chill！

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