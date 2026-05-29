限時3天送200元！ 桃園新進機場風「點點心」試營運亮相 Q Burger抗漲套餐50元開吃

又有新開店美食可以朝聖了！ 緯豆集團引進的人氣港式點心品牌「點點心」正式宣佈插旗桃園火車站前核心商圈，開幕首3日限時好康，消費滿額就送200元抵用券。連鎖早午餐「Q Burger」也同步推出50元銅板價特惠套餐，小資族小確幸來了！

「點點心」桃園新光站前店。圖／緯豆集團提供

「點點心」桃園新光站前店這次在店裝上玩出新高度！以「旅行×通勤元素」為設計靈感，店內隨處可見充滿儀式感的車站月台、列車軌道與指引牌，甚至連飛機、行李箱與機場指標等元素都融入其中，還特別設置了「街頭反光鏡互動裝置」，讓大眾在候餐時能對著鏡子來張俏皮自拍或拍立得留念！

「點點心」桃園新光站前店。圖／緯豆集團提供

「點點心」桃園新光站前店。圖／緯豆集團提供

主打道地且多樣化的正宗功夫港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品到飲料，菜單品項多達50種。絕對不能錯過常居冠軍寶座的「豬仔流沙包」，層次感爆棚的「金絲龍鬚蝦」，以及精緻飽滿的「蟹子燒賣皇」，口口都能吃到真功夫。

點點心。圖／緯豆集團提供

點點心桃園新光站前店試營運期間推出超狂好禮，自5月29日起至5月31日止，消費者只要加入官方會員，並在店內單筆消費滿1,000元（不含服務費），就能免費獲得「200元現金折抵券」1張（每位會員限領1張，限下次消費使用）。

另外，連鎖早午餐品牌「Q Burger」近年版圖不斷擴大，正式邁向430家門市里程碑。為了感謝消費者長期支持，同樣自5月29日起，重磅推出「Happy 50」限時優惠活動。

圖／Q Burger提供

只要在平日（週一至週五）上午9:30前，就能以超佛心的「50元銅板價」輕鬆享用精選人氣主餐搭配飲品的早餐套餐，部分套餐最高優惠更直接下殺到7折，完全是小資族的省錢救星！

圖／Q Burger提供

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