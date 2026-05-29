一生必吃一次的蛋包飯！ 25億觀看「神級瀑布蛋包飯」快閃晶華 爽嗑A5和牛漢堡排、全台限定龍蝦咖哩

不用飛日本了！ 網譽「一生必吃一次的蛋包飯」來台，台北晶華酒店自即日起至6月21日，邀請到2023年「日本第一蛋包飯大賽」的全票奪冠名店「さん太（SANTA）」客座，擁有470萬粉絲的網紅主廚神谷敢太更將「天天親自駐店」，在桌邊為饕客上演一刀劃開神級蛋包飯，欣賞瀑布般流洩的極致療癒！

SANTA日本A5和牛漢堡排康門貝爾起司蛋包飯，1380元。圖／台北晶華提供

創立31年的「さん太」，人氣最高峰時單店每日可賣出超過400份蛋包飯，想吃上一口得在日本現場苦等6小時。第二代主理人神谷敢太接班後，花了3年時間鑽研技術，並靠著拍攝極具視覺張力的「半熟蛋瀑布」影片在網路瘋傳，高達25億次驚人觀看量，更在2023年毅然挑戰由番茄醬大廠KAGOME主辦的蛋包飯大賽，最終以「全票奪冠」證明實力，成為饕客眼中「一生必吃一次的蛋包飯」。

SANTA日本店面照。圖／台北晶華提供

神谷主廚這次特別提前來台盲測，最終嚴選台灣在地「陳兵營畜牧場」的有機放牧蛋，以講究火候與手速，將蛋液入鍋後需快速攪拌，待外層定型，再以長筷與甩鍋技巧包覆成形蛋包飯。

入門首選「SANTA日本A5和牛漢堡排蛋包飯」，肉汁濃郁卻不過分油膩；起司控則絕不能錯過「SANTA康門貝爾起司蛋包飯」，乳香與滑順蛋液堆疊，風味超醇厚。想要一次滿足的吃貨，點「豪華版本」就能將 A5 和牛、康門貝爾起司及招牌多蜜醬一網打盡！

SANTA日本A5和牛漢堡排蛋包飯，980元。圖／台北晶華提供

SANTA康門貝爾起司蛋包飯，1080元。圖／台北晶華提供

台北晶華酒店這次也特別針對不吃牛的台灣消費者，與主廚共同開發限定版「焗烤海鮮咖哩蛋包飯」，豪邁地放上「整隻波士頓龍蝦」或「北海道鱈場蟹」，成為只有在台灣晶華才吃得到的限定極奢華美味！

SANTA台北限定北海道鱈場蟹焗烤咖哩蛋包飯，1580元。圖／台北晶華提供

SANTA台北限定波士頓龍蝦焗烤咖哩蛋包飯，1580元。圖／台北晶華提供

「さん太SANTA」快閃晶華

．活動日期： 2026 / 5 / 28 至 6 / 21

．活動地點： 台北晶華酒店 azie 餐廳（台北市中山北路二段39巷3號）

．洽詢及訂位電話： (02)2523-8000 轉 azie 餐廳

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」