第一家「吃到飽可外帶」！茹曦酒店Buffet首創「吃不完打包帶走」現烤披薩免費外帶 加碼壽星優惠

吃自助餐最怕胃不夠大！ 最新有星級飯店直接打破吃到飽「只能內用」的鐵律，要讓饕客們有吃又有拿。茹曦酒店 Sunny Buffet 拋出餐飲界震撼彈，宣布自6月1日起，不僅有熱辣開胃的「美墨狂歡節」全新餐檯登場，更全台首創「手工披薩免費外帶」服務！

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

全台首創！星級Buffet「現烤9吋披薩」吃不完免費帶走

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

打破自助餐吃到飽「不能打包外帶」的規矩，茹曦酒店 Sunny Buffet推出超狂新制，自6月1日起只要在店內消費用餐，每桌2至4人由服務人員送上一整片9吋手工披薩，5至8人則送2片，依此類推。

店家指出，這款外帶披薩堅持現點、現擀、現烤，每日口味從夏威夷、番茄乳酪、義式洋蔥、美式臘腸、經典起司、中式烤鴨等6種特色口味中隨機供應，像開盲盒一樣充滿驚喜，並由服務人員直接桌邊送餐。

最狂的是，消費者若是肚子撐到吃不完，也能直接免費打包外帶，成為全台首家推出 Buffet 披薩外帶服務的飯店！

「美墨狂歡節」香料、酸辣系料理登場 夏日開胃救星！

Sunny Buffet 於6月1日至8月31日同步推出「美墨狂歡節」主題餐檯，整排走超強烈的美墨街頭風格，多款重香料、酸辣系的經典料理齊發，有墨西哥傳統燉菜代表「青辣椒燉豬肉」、外皮焦香誘人「墨西哥烤雞」、鹹鮮酸辣「魔鬼蝦」、溫熱辛辣的「燉豆牛肉醬」、層次豐富的「雞肉口袋餅」及清爽解膩的「玉米酸奶沙拉」等，夏天吃特別過癮！

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

甜點區端出融合墨西哥元素，包括帶有香檸慕斯酸香的「紅絲絨蛋糕」、加入咖啡香氣的「墨式布丁」、由 53% 巧克力製成的「布朗尼蛋糕」，讓甜點控的胃也被好好照顧！

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

茹曦酒店Sunny Buffet「美墨狂歡節」主題。圖／雲朗觀光集團提供

壽星揪團最划算！4人同行1人免費

位於捷運小巨蛋站旁的茹曦酒店Sunny Buffet，假日下午茶每人1080元+10%，平日午晚餐1180元+10%起。當月壽星可享 「2人同行1人半價」 或 「4人同行1人免費」，等於下午茶最低每人平均891元，還能搭配「免費帶走披薩」超值活動。

茹曦酒店 Sunny Buffet「美墨狂歡節」

．活動時間：2026/6/1~2026/8/31

．價格：平日午晚餐1,180元+10%起、假日下午茶1,080元+10%

．首創：內用免費9吋手工披薩、吃不完可外帶

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