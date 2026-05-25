麥當勞「胡同燒肉秘醬漢堡」來了！超夯「捲捲薯條」同步回歸 還有「APP年中慶」買一送一、最高省2864元

麥當勞首度跨界餐飲聯名！攜手「胡同燒肉」推出期間限定系列漢堡，吃得到職人監製的炭燒風味秘醬；超人氣「捲捲薯條」將強勢回歸，還有新品咖啡同步開賣，提供夏日搭餐新選擇。

圖／麥當勞提供

麥當勞攜手台灣知名燒肉品牌「胡同燒肉」，5/27至6/30（或售完為止）限定推出「炭燒秘醬系列漢堡」，有「炭燒秘醬香烙鷄腿堡」、「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」與「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」三款新品。

全新「炭燒秘醬香烙鷄腿堡」選用香嫩多汁的烙痕鷄腿排，經創新工序處理表層焦香四溢、內質厚實多汁，每口咬下都有濃郁肉香，再搭配胡同監製的炭燒風味秘醬，入口即吃的到醬料帶有的獨特炭香味；「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」則嚴選四盎司100%安格斯純牛肉，以雙階段煎製工法鎖住肉汁，與炭燒風味秘醬相互烘托，呈現多汁口感與濃郁風味；肉食愛好者則不能錯過份量升級的「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」，以雙倍牛肉帶來滿足的享受。

麥當勞炭燒秘醬漢堡系列產品，5/27至6/30（或售完為止） 登場。圖／麥當勞提供

超人氣「捲捲薯條」5/27起強勢回歸，單點66元，套餐加購價59元。圖／麥當勞提供

此次，麥當勞更驚喜推出由胡同獨家監製的「炭燒風味秘醬麥克鷄塊沾醬」，以多種辛香料調製而成，打造炭香入魂、醬香醇厚的鹹甜滋味，無論是沾薯條或麥克鷄塊都百搭。 此外，凡購買「炭燒秘醬系列漢堡」任一套餐，即送胡同雙人套餐優惠券乙張，原價2,880元，憑券享優惠價1,800元。

圖／麥當勞提供

除了聯名新品強勢開賣外，話題度極高的人氣產品「捲捲薯條」亦將於5/27強勢回歸，購買經典套餐+16元即可升級為捲捲薯條配餐，同步提供套餐加點優惠價59元；還有「胡同捲捲薯條鷄塊特餐」，購買任一「炭燒秘醬系列漢堡」主餐，即可享有套餐組合，包含捲捲薯條、4塊麥克鷄塊與38元飲品，一次享有跨界聯名新滋味與人氣產品的雙重享受。而麥當勞歡樂送與外送平台也推出「捲捲薯條好享餐」，3份捲捲薯條+2杯38元飲品，外送價189元起。

飲品部分，McCafé全新「西西里金選冰美式咖啡」選用衣索比亞與坦尚尼亞兩大咖啡產區的阿拉比卡咖啡豆，保留非洲豆特有的馥郁果香與滑順口感，搭配優利卡、里斯本與維拉法蘭卡三種品種檸檬調製成的糖漿，一飲而下咖啡的香醇與檸檬的酸甜相互平衡，入口清爽不膩。5/27至9/8（或售完為止），購買套餐飲料點選金選美式咖啡（冰）大杯，即可免費升級為「西西里金選冰美式咖啡-大杯」。

麥當勞「西西里金選冰美式咖啡-大杯」5/27至9/8（若提早售完以提早售完日為準）沁涼登場。圖／麥當勞提供

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不僅如此，麥當勞APP年中慶將於5/27至6/16連續三週優惠/回饋大放送，首兩週（至6/9），勁辣香鷄翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等指定人氣產品「買一送一」；購買指定餐組就送中薯/4塊麥克鷄塊/勁辣香鷄翅/OREO冰炫風/麥香魚/麥香鷄/麥脆鷄腿（原味/辣味）等優惠；更加碼夏日新品「西西里金選冰美式買一送一」，與人氣產品「捲捲薯條送33元小飲」等嘗鮮優惠，最高可省2,864元。

而第三週6/10至6/16，M Point點數回饋品項兌點全面8折，新增麥香鷄、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。 活動辦法、優惠期間與品項等內容詳情請見麥當勞APP。

麥當勞APP年中慶， 連續三週優惠/回饋大放送。圖／麥當勞提供

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