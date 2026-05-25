限量私廚名粽開搶！「牛三寶粽ｘ珍鮑貝粽」極品美味 售完不再追加

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午佳節將至，令人回味無窮的美味粽子是必備節慶儀式感！連續7年榮獲《米其林指南》「必比登推介」的「天下三絕」餐廳，今年再度推出期間限定「2026端午私廚名粽」系列，以職人手藝結合頂級食材，打造兩款奢華風味「牛三寶粽」與「珍鮑貝粽」，滿足每位粽子愛好者的味蕾！

「2026端午私廚名粽」組合，訂購至06/05截止，美食愛好者可把握機會下單。 圖：天下三絕／提供

此外，今年更加碼獻禮！凡訂購「私廚名粽・牛三寶粽4顆＋珍鮑貝粽4顆（8顆一組）」，即贈精緻手提包乙個與「幸運小馬」掛飾乙只，掛飾共6款配色，採隨機出貨，讓端午送禮更添驚喜與收藏樂趣。

「天下三絕」連續7年獲「米其林必比登美食評鑑」肯定，以經典牛三寶－牛腱、牛肚、牛筋入粽，呈現濃郁醇厚的層次風味；同步推出海味滿載的「珍鮑貝粽」，嚴選鮑魚、墨魚、干貝等澎湃食材，搭配豐富餡料與獨門工法，展現鮮香飽滿的極致口感，每一口都令人驚艷，堪稱端午粽界的驚艷之作。

澎湃海陸珍饌 職人工藝完美呈現

▲天下三絕「牛三寶粽」特選牛腱心、牛肚、牛筋入粽。 圖：天下三絕／提供

◉ 牛三寶粽

精選食材｜牛腱心、牛肚、牛筋、花生、香菇、特選長糯米

嚴選軟嫩牛腱心、Q彈牛筋與爽脆牛肚豪華入粽，佐以主廚特調滷汁細火慢燉，讓濃郁牛香層層滲透至每一粒糯米之中。牛腱心肉質細嫩、筋肉均勻分佈，入口柔潤鮮香；牛筋膠質飽滿，彈嫩帶勁；牛肚則增添爽脆層次與豐富口感。吸附滿滿牛三寶精華的糯米鹹香濃郁，每一口都釋放厚實肉香與滷香韻味，展現令人回味無窮的職人級美味。

▲天下三絕「珍鮑貝粽」有干貝、鮑魚等奢華海鮮。 圖：天下三絕／提供

◉ 珍鮑貝粽

精選食材｜鮑魚、墨魚、干貝、五花肉、香菇、鹹蛋黃、花生、特選長糯米

特選長糯米蒸煮至Q軟彈牙，完整吸收鮑魚、干貝與墨魚慢熬釋放的鮮甜海味，層層堆疊出濃郁迷人的海洋風韻。再搭配肥瘦適中的五花肉，肉香濃潤卻不膩口，融合香菇與花生的醇厚香氣，並以鹹蛋黃點綴鹹香層次。澎湃海陸珍味完美交織，每一口都飽滿豐富、鮮香四溢，帶來奢華而難忘的極致享受。

▲「紅寶石精燉蕃茄B腱牛肉麵組」，是天下三絕極受歡迎的必嚐美味。 圖：天下三絕／提供

亦可選購「紅寶石精燉蕃茄B腱牛肉麵組」，嚴選特級牛腱心厚切慢燉，搭配牛骨與蔬果熬製紅燒湯頭，鮮甜濃郁、層次豐富，在家輕鬆品嚐米其林必比登級牛肉麵美味。

限量《2026端午私廚名粽》系列，精選兩款奢華美味組合，打造今年端午最值得期待的節慶饗宴；包括「牛三寶粽4顆＋珍鮑貝粽4顆」優惠價2,080元，以及「紅寶石精燉番茄B腱牛肉麵組」優惠價2,250元，宅配單筆消費滿2,000元即享免運優惠。即日起開放訂購，06/05（五）截止收單，出貨日期為06/11（四）、06/12（五）、06/15（一），訂購時可於備註欄註明希望出貨日期，可於「玩買主意」線上選購。

訂購「天下三絕－牛三寶粽4顆＋珍鮑貝粽4顆」組合，即贈精緻手提包乙個，再送超萌「幸運小馬」掛飾乙只。 圖：天下三絕／提供

端午限定加碼送！凡購買「私廚名粽・牛三寶粽4顆＋珍鮑貝粽4顆（8顆一組）」，即享精緻手提包乙個，再送超萌「幸運小馬」掛飾乙只（6色隨機出貨），數量有限，送完為止！

今年端午，不妨用一份匠心美味，為家人團聚時光增添儀式感，無論是闔家共享、親友聚餐，或作為端午贈禮，都展現滿滿心意與品味。

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