把麥當勞吃成In-N-Out！麥當勞「這樣點」復刻秒殺級漢堡 眾網朝聖：簡直大升級

美國超人氣漢堡「In-N-Out」快閃1天被秒殺，現在話題延續，在Threads上有網友分享「把麥當勞吃成In-N-Out」的推薦點法，吸引大批網友朝聖。

圖／麥當勞提供

教你這樣點！Threads上網友找到「把麥當勞吃成In-N-Out」點法，首先點一個四盎司雙層牛肉堡，在客製頁面去掉所有醬料，並追加洋蔥和酸黃瓜，喜歡濃郁起司味的可選擇多加一片起司。此外，他表示這樣點還缺少一點靈魂，可將套餐的副餐薯條換成沙拉，把生菜、番茄夾入漢堡中，沒有醬料調味更能吃到牛肉香與食材的純粹原味。

另外，他還再加工，將麥當勞紙袋變身In-N-Out口袋包裝，儀式感滿滿。不過，他也補充，雖然味道不可能一模一樣，但口味很接近的微妙感也讓他吃得很快樂。

不少網友都湧入留言，有人表示「我也會把小沙拉的菜放進漢堡裡～真的是清爽多了 ！！簡直大升級」、「很棒的吃法」、「醬料拿掉真的很讚」；另有網友覺得「In-N-Out的漢堡裡面有粉紅色的醬才是重點，沒那個醬其實就都差不多啦」。

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