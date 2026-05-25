隱身青旅「100元早餐吃到飽」！近西門商圈、每日供應 吹冷氣爽嗑「現烤吐司、燒賣、小籠包」
100元自助早餐！鄰近西門商圈，一張百元鈔票即可享有早餐吃到飽，從現烤吐司、台灣燒賣到水煮蛋、咖啡飲品統統不怕你吃。
物價高漲，靠近捷運西門站這間青年旅館「SleepBox Hostel」推出自助早餐吃到飽，每人只要100元且非房客也能現場開吃，有台灣燒賣、小籠包、奶皇包、芝麻包和芋泥包等蒸點，以及自選抹醬現烤吐司、水煮蛋，還有咖啡、柳橙汁等飲品選擇，全部統統任你吃、任你續。
雖然餐點種類不是特別多，但以100元價格來說已經非常實惠，畢竟到早餐店隨意點很容易就點逾百元。早餐吃到飽於每日8:30-11:00供應，有網友建議，如欲前往吃早餐可以盡量早點到，因補餐時間不定，提早到能吃到較豐富的品項，實際菜色與供應情況則依當日現場為準。
SleepBox Hostel 睡覺盒子
地址：台北市中正區衡陽路34號
早餐供應時間：每日8:30-11:00
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