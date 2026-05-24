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不只199元炸雞桶！拿坡里「大披薩、6入蛋塔」199元爽嗑 銅板價再升級「6塊雞腿桶」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

不只炸雞桶199元！拿坡里年中慶盛大開跑，從大披薩、炸雞桶到一盒蛋塔統統只要199元，每款來一份600元有找吃到爽。

拿坡里年中慶優惠至6/3。圖／三商餐飲提供
拿坡里年中慶優惠至6/3。圖／三商餐飲提供

拿坡里年中慶來了！即日起至6/3，外帶/內用「大披薩」、「6塊炸雞/烤雞」、「6入蛋塔」均一特價199元，三款全來一份也只要597元。愛吃雞腿的，也可以30元升級成6塊雞腿桶；而大披薩可選擇原價390元之任一口味，也可加價升級新品披薩。

而拿坡里自開賣蛋塔後即掀熱議，有網友吃過後讚「個人覺得比肯X基好吃」，同樣值得開箱嘗鮮，趁著199元優惠價爽嗑整盒噴香蛋塔。

圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

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拿坡里 披薩 蛋塔 炸雞

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