不只199元炸雞桶！拿坡里「大披薩、6入蛋塔」199元爽嗑 銅板價再升級「6塊雞腿桶」
不只炸雞桶199元！拿坡里年中慶盛大開跑，從大披薩、炸雞桶到一盒蛋塔統統只要199元，每款來一份600元有找吃到爽。
拿坡里年中慶來了！即日起至6/3，外帶/內用「大披薩」、「6塊炸雞/烤雞」、「6入蛋塔」均一特價199元，三款全來一份也只要597元。愛吃雞腿的，也可以30元升級成6塊雞腿桶；而大披薩可選擇原價390元之任一口味，也可加價升級新品披薩。
而拿坡里自開賣蛋塔後即掀熱議，有網友吃過後讚「個人覺得比肯X基好吃」，同樣值得開箱嘗鮮，趁著199元優惠價爽嗑整盒噴香蛋塔。
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