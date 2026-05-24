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消夜戰場快衝！王品「肉次方」3小時吃到飽、「和牛涮」5小時狂涮到凌晨、加碼「石二鍋」免費送肉

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／王品提供
圖／王品提供

夜貓族集合啦！王品集團搶攻消夜族群，旗下人氣爆棚的「肉次方 燒肉放題」、「和牛涮」以及國民平價火鍋「石二鍋」，紛紛祭出超狂的消夜場與延長用餐優惠，讓夜貓們用超高CP值大口吃肉、爽快過癮！

● 肉次方：爽吃3小時！ 桌邊現切原塊牛排、頂級A5和牛搭生啤狂歡

肉次方 燒肉放題爽吃3小時。圖／王品提供
肉次方 燒肉放題爽吃3小時。圖／王品提供

「肉次方 燒肉放題」玩大了！全台門市大舉延長用餐時間，推出「大爽吃3小時」活動。即日起至6/30，週一到週四晚上8點半，兩人同行就能一路狂烤到11點半（台北峨嵋店和高雄夢時代店除外）。另外，即日起至8/31也貼心規劃「下午場」（14:00-17:00），同樣讓大家烤滿3小時！

肉次方提供5種<a href='/search/tagging/1013/吃到飽' rel='吃到飽' data-rel='/1013/89541' class='tag'><strong>吃到飽</strong></a>套餐，858元以上套餐有桌邊現切原塊牛排吃到飽。圖／王品提供
肉次方提供5種吃到飽套餐，858元以上套餐有桌邊現切原塊牛排吃到飽。圖／王品提供

肉次方提供5種價位套餐，658元到1,598元不等，858元以上就能大啖桌邊現切原塊牛排，1,598元頂級套餐更有「日本A5和牛霜降」、「北海道生食級干貝」烤到飽，還能搭配生啤酒無限暢飲！

6月起更推出限時優惠，加購189元就能品嚐新品「琥珀魚子極黑和牛」。5/29前在高雄裕誠或夢時代店消費滿2,000元，還加碼送100點瘋點數！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

● 和牛涮：地表最長！限定門市「狂涮5小時」到凌晨2點

王品和牛涮限定升級「連吃5小時」。圖／王品提供
王品和牛涮限定升級「連吃5小時」。圖／王品提供

火鍋控快追！主打和牛吃到飽的「和牛涮」，把用餐時間拉長到極致。6/30前，每週一至週四晚上21:00後進場，限定門市（不適用高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順、台南仁德家樂福店）可以一路吃到凌晨02:00打烊，高達5小時的用餐時間，讓你慢慢吃，完全不用趕時間！

7/31前也有週一至週五的「期間限定下午茶」（14:00-17:00），用餐時間長達120分鐘。下午茶共規劃三種價位：458元輕鬆涮、568元享吃牛、858元奢華涮，其中858元不僅能「金牌純血和牛雙部位」無限吃，連和牛壽司、鯛魚燒都能無限續點；揪滿6人提前訂位，再大方加贈兩份時令海鮮，絕對超值！

● 石二鍋：消夜場免費招待豬肉！山海鍋物49元起開吃

石二鍋消夜場免費招待豬肉。圖／王品提供
石二鍋消夜場免費招待豬肉。圖／王品提供

平價火鍋「石二鍋」小確幸！指定門市每週五、週六消夜場延長營業至凌晨12點（最後點餐21:00）。為了回饋鍋友，即日起至6/27，只要在晚上10點以後到店消費任一套餐，石二鍋就直接免費招待「上選豬肉」1份！

此外，從6/1起，石二鍋更推出季節新湯底，只要加價49元起就能升級，添加黃金蟲草與鴻禧菇、湯頭濃郁香醇的「蟲草菌菇鍋」；以及嚴選澎湖野生海菜、融合柴魚昆布與雪濃魚白湯的「澎湖海菜鍋」，夏天吃起來超開胃。

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石二鍋 王品 吃到飽 燒肉 和牛

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