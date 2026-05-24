台中展店消息曝光！「鳥貴族」傳進軍中部，899元吃喝到飽再掀討論

來自日本的人氣串燒居酒屋「鳥貴族」，近期除了傳出將插旗桃園外，如今也被發現悄悄布局台中市場。根據最新徵才資訊，品牌正在招募台中店相關人力，工作地點落在台中市西區，引發外界猜測，美村路商圈有望成為新據點，也讓不少中部日式居酒屋愛好者相當期待。

圖／取自官網粉絲專頁與104徵才頁面

鳥貴族自登台後，憑藉平價串燒與濃厚日式居酒屋氛圍快速累積人氣，目前店點集中於台北，包括南西、信義、大巨蛋、慶城及高島屋等商圈皆已插旗。店內主打均一價消費模式，多款串燒一次提供兩串份量，從雞腿、雞胸、雞皮到雞肉丸等品項選擇豐富，再搭配不同調味風格，成為不少人聚餐、小酌的人氣名單。

圖／取自官網粉絲專頁與104徵才頁面

除了串燒系列外，鳥貴族的熟食料理同樣擁有高討論度，像是山藥泥料理、雞湯系釜飯與特色丸子都是熱門品項。而近期最受矚目的，則是限定店鋪推出的「899元吃喝到飽」方案，包含串燒、主食及多款酒類都可無限續點，用餐時間為兩小時，開放後吸引不少民眾搶訂。隨著台中展店消息曝光，也有許多網友敲碗，希望未來中部店能同步導入吃到飽企劃。

圖／取自官網粉絲專頁與104徵才頁面

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