林口人久等了！全新「飯店級港點吃到飽」50道料理點心、蒸籠、生啤、哈根達斯無限供應 千元有找、還送抵用券

林口人終於等到了！ 位於林口爵怡溫德姆酒店1樓的「富品軒 港式自助餐廳」全新正式開幕，由正宗香港主廚坐鎮，推出超過50道經典料理、現蒸港點與熱炒無限量供應，連哈根達斯、生啤酒都讓你暢飲。最誘人的是，平日午晚餐只要750元(+10%)，千元有找的飯店級規格享受，手刀預訂起來！

圖／翻攝新北林口爵怡溫德姆酒店IG

香港名廚親自坐鎮！華麗變身「富品軒」餐廳

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最熟悉的港式茶樓氛圍回來了！「林口爵怡溫德姆酒店」飯店1樓原主打片皮鴨的「玥饗餐廳」歷經全面重整後，以「富品軒 港式自助餐廳」華麗變身5月全新開幕。飯店特別重金聘請香港知名主廚「鍾安富」坐鎮，將多年深厚的廣東菜與港式點心料理經驗，以傳統手藝完美還原最正宗的港式靈魂，免飛香港就能一秒置身道地茶樓！

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林口爵怡溫德姆酒店地點交通極為便利，就位於林口機捷A9站斜對面，飯店也貼心附設汽車專用停車場，消費用餐即可直接折抵停車費。

現蒸點心整籠搬上桌！還有現作腸粉、限量菠蘿包

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富品軒港點吃到飽主打超過50道港式料理無限供應。最受矚目的「蒸籠港點區」一口氣祭出10道經典點心，且全都是飯店廚藝團隊純手工自製呈現，包含有松露鮮蝦餃、黑金流沙包、蜜汁叉燒包、燒賣、黑糖馬來糕、海鮮韭菜餃、時蔬海棠果以及竹葉粿等品項。

最棒的是，小蒸籠裡的點心可以「整籠端上桌」！而經典的「蠔皇蒸鳳爪」與「樹子蒸肉排」則是想吃多少就夾多少。還有「鮮蝦腸粉」、「香酥蘿蔔糕」每到整點限量登場，都是老饕狂推的必吃亮點。

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經典熱炒、哈根達斯無限爽吃！加碼試營運滿千送百

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現場還有各式港式熱炒、經典燒臘與炸物，以及現泡包種茶、奶茶、奶綠，甚至還有生啤酒無限暢飲！飯後甜點則提供精緻水果、桂花糕、港式椰汁西米糕以及冰淇淋控最愛的哈根達斯冰淇淋，通通任你無限取用，連甜點胃也被照顧。

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計價方式很親民，平日（週一至週五）午晚餐成人每位只要750元＋10%，假日及國定假日午晚餐成人每位850元＋10%。兒童則依身高計價，101~140公分半價、81~100公分酌收清潔費150元、80公分以下則免費。

飯店也特別呼喚老顧客回歸，先前所有「玥饗餐廳餐券」，皆可等同現金在富品軒使用。即起至5/31的試營運期間更推好康：單筆消費滿1,000元，就送100元抵用券乙張(可累贈，於下次消費使用)，快揪親朋好友手刀訂位衝一波！

林口爵怡溫德姆酒店「富品軒 港式自助餐」

．地址： 新北市林口區八德路339號

．電話： 02-2609-5500

．營業時間：用餐限時2小時，午餐11:30-14:30（供餐至14:00）、晚餐17:30-21:30（供餐至21:00）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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