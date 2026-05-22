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Tiffany藍餐廳再掀打卡熱潮！「Blue Box Café Taipei」春夏新菜登場　干貝、菲力牛排到夢幻下午茶一次開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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信義區人氣打卡地標的「Blue Box Café Taipei」，近期推出全新「春夏之光」系列菜單，從餐廳裝潢到餐點擺盤皆延續品牌標誌性的優雅美學。此次由主廚林明健（Chef Kin）操刀，以果香、海味與清爽層次為主軸，打造午間套餐、晚間套餐與英式三層下午茶，讓餐桌宛如換上春夏新色調。

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新菜色中，以香煎干貝搭配百香果奶油白醬最具季節感，干貝外層煎至金黃，結合海葡萄與橄欖的鹹鮮風味，入口帶有果酸與奶香交織的層次；另一道輕漬鮭魚則融合椰子、芒果與西米珍珠，呈現濃濃南洋氣息。主菜部分則主打日法混搭風格，包括以蒜香奶油醬襯托鮮味的清蒸紅條魚、帶有壽喜燒醬香氣的盤客夏豬里肌，以及外酥內嫩的美國特級菲力牛排，都成為本季亮點。

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下午茶同樣延續高顏值路線，英式三層架集結鹹點與甜點雙重享受，包含蟹肉餅、煙燻鮭魚三明治、蘑菇帕菲塔等鹹食，以及柚子椪柑泡芙、覆盆莓馬卡龍、法式起司蛋糕等甜點。其中融合百香果與芒果果凍的白乳酪起司蛋糕，酸甜清爽，特別適合炎熱季節享用，也讓不少下午茶控搶先朝聖。

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除了餐點，店內同步推出兩款春夏限定飲品，其中「BLUE BOX」調酒以招牌藍色調吸睛登場，結合可爾必思、牛奶與伏特加，呈現滑順又帶微醺感的大人系風味；無酒精特調「SAKURA MIST」則以茉莉百香果茶結合鹽漬櫻花與檸檬香氣，展現清新優雅氣息。春夏新菜即日起於新光三越信義A9二樓正式開賣，套餐1480元起，下午茶1580元起，預料將再掀一波信義區打卡熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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