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Buffet控快看！ 寒舍艾美探索廚房6／1起「取消平日下午茶」　公布「新餐價、新時段」手上還有下午茶券這樣做

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供
台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供

Buffet控哭哭！台北信義區超高人氣的頂級吃到飽—台北寒舍艾美酒店「探索廚房」，無預警在官網拋出震撼彈，宣布將自2026年6月1日起調整營業時段，其中「週一至週四平日下午茶」將正式暫停開放，將原本假日的下午茶時段轉變為「午餐第二餐期」，消息一出讓不少饕客直呼可惜！

台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供
台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供

主打頂級食材與精緻料理的寒舍艾美「探索廚房」，以「單點餐廳水準、吃到飽形式」供應，自去年10月重磅升級後，館內全新開放的「日料檯」品項直接翻倍，提供龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝及海膽等超過50款豪華海味，假日更祭出超霸氣的「帝王蟹腳」任你吃！還有肉控必朝聖的「和牛四吃」，包含和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰，統統無限量供應，一直以來都一位難求。

台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供
台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供

探索廚房為了優化整體的餐飲服務品質與用餐體驗，這次除了縮減平日下午茶，也針對持有有效期限內下午茶餐券的貴賓，規劃了貼心的彈性升等方案！

2026年6月1日起新時段與餐價一覽

．週一至週四：午餐／晚餐：每位成人 2,380元 + 10%（平日下午茶時段暫停開放）

．週五：午餐：每位成人 2,380元 + 10%；午餐二（14:30-17:00）／晚餐：每位成人 2,580元 + 10%

．週末、假日：午餐／午餐二（14:30-17:00）／晚餐：每位成人 2,580元 + 10%

台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供
台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供

手上還有下午茶餐券的民眾別慌，官方同步釋出的「補差價升等攻略」，單人平日下午茶券，每張需補800元、雙人平日下午茶券，每張需補1,600元、單人假日下午茶券，每張需補1,000元、雙人假日下午茶券，每張需補2,000元，皆有限定可升等使用時段，詳情可參詳官網公告

台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供
台北寒舍艾美酒店 探索廚房。圖／寒舍集團提供

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下午茶 寒舍艾美 吃到飽 探索廚房 Buffet

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