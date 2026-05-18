「150元牛排吃到飽」新據點+1！高CP值「小牛室」雙門市同慶 連續12天「消費送豬排／炸雞翅」更過癮
豬排免費送！高CP值牛排吃到飽「小牛室」插旗高雄，即日起推出限時5天「消費送豬排」活動，接力還有「炸雞翅」免費吃，肉肉控、吃到飽控可別錯過了！
不只台中有！牛室炙燒牛排旗下高人氣「小牛室」最新進駐高雄鳳山，於台中、高雄兩店推出優惠，即日起至5/22，至店消費排餐（不含鐵板麵）或含主餐義大利麵，即贈「小牛室豬排」乙份；5/23至5/29，則改為送「招牌酥脆炸雞翅」乙份。
「小牛室」以最低150元暢吃精緻自助吧受到顧客青睞，除了排餐、手工披薩外，現在再新推出「濃厚系義大利麵」，最低199元起。小牛室豬排+義大利麵雙享299元，可選擇奶油白醬、番茄紅醬或羅勒青醬，也有牛排、雞腿排搭配義大利麵的雙拼推薦。
小牛室 高雄鳳山店
地址：高雄市鳳山區瑞隆東路58號
營業時間：11:00–15:00、17:00–21:30
電話： 07-767-1580
小牛室 台中軍功店
地址：台中市北屯區軍功路二段138號
營業時間：11:00–15:00、17:00–21:30
電話：04-2439-0066
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