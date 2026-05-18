「150元牛排吃到飽」新據點+1！高CP值「小牛室」雙門市同慶 連續12天「消費送豬排／炸雞翅」更過癮

餐廳每日動輒使用數十甚至上千尾魚，一旦主廚能優先選擇友善海洋的魚種，並支持採用永續漁法的漁家，例如選購符合「責任漁業指標」的漁獲，長期累積之下，就有機會對海洋資源帶來更深遠且具體的幫助。基於這樣的理念，「台灣生態飲食設計中心」邀集7位生態廚師，自2026年初起走訪全台6個漁村，深入認識友善海洋的漁撈與養殖方式，並陸續推出結合在地飲食文化的餐會，除了餐費收入提撥５%作為台灣兒童永續食農教育基金，亦透過餐桌上的實踐，倡議海洋永續理念，同時呈現不同漁村風貌與飲食文化趣味。

2026-05-18 09:00