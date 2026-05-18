不只200元豬排定食！福勝亭「指定定食買1送1」升級雙人餐 每人183元爽嗑「1份定食+炸物+飲料」

不只200元豬排定食！福勝亭「五月豪享祭」好康登場，指定定食買一送一變身雙人餐，還能吃到炸物和飲料，單人獨享則加碼「免費炸物」幫你加菜。

開運豬排定食。圖／福勝亭提供

福勝亭「五月豪享祭」優惠登場，活動期間至三商i美食APP領券即享買一送一超值優惠，優惠內容有「雙人A餐、B餐」特價365元，以及單人點「黑胡椒豬柳定食+飲料x1」免費贈「現炸揚物或$85以內小菜任選」乙份，總價只要265元。

圖／福勝亭提供

雙人餐部分差別在於贈送的定食品項，A、B餐均為購買「黑胡椒豬柳定食+現炸揚物+飲料x2」免費送一份人氣定食，A餐贈送「開運豬排定食」，B餐則贈「鮮嫩炸雞柳定食」。以雙人餐來計算，相當於每人只要183元即可享用一份定食、炸物及飲料。

需注意的是，領券時間至5/23，且不扣點、不限領取張數；而兌換期限則至5/29，可以先領優惠券再慢慢吃。

圖／福勝亭官網

此外，福勝亭「必勝精選優惠」持續至6/23，只要出示活動圖片即享「開運豬排定食」特價200元，內用、外帶都適用。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」