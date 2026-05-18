貓下去早午餐「大降價」！經典早餐盤現省逾200元，憑發票再拿終身85折會員

台北人氣餐酒館品牌「貓下去敦北俱樂部」打造的新品牌「民生早午餐 by 貓下去」正式開幕，主打美式早午餐與全天候輕食餐點。不過試營運期間因部分品項定價引發討論，業者近期火速調整菜單，包括話題商品「3顆荷包蛋140元」改為「2顆70元」，招牌經典早餐盤也從原本580元大幅下修至360元至400元區間，降幅超過200元，掀起網友熱議。

圖／業者提供

店址位於民生東路與敦化北路口，主打「從早餐一路吃到下午」的美式餐飲體驗，餐點結合台灣在地職人品牌合作，包括使用「全統西點麵包」製作吐司與麵包，以及由「蜷尾家」監修的霜淇淋，另提供可無限續杯的美式咖啡，吸引不少上班族與早午餐控朝聖。

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餐點部分，人氣品項「青醬雞肉麵」以京都水菜熬製青醬，帶有明顯青草香與鮮味，搭配特製義大利麵條；「煎烤豬肉卷與綠色蔬菜」則使用超過10種香料醃製，經兩天以上風乾處理，呈現濃厚義式風味。

圖／業者提供

除了調降價格，業者同步祭出高回饋優惠。凡持有今年1月6日至5月10日期間的消費發票或載具紀錄，即可至「民生早午餐 by 貓下去」或「貓下去敦北俱樂部」兌換「終身85折會員資格」，兌換期限至8月9日止，另加贈1張500元消費抵用券，可於90天內在兩家餐廳使用。品牌表示，今年適逢貓下去創立17周年、敦北俱樂部10周年，希望透過新品牌與優惠活動，開啟下一個十年的全新篇章。

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