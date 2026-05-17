《進擊的巨人》聯名燒肉丼開吃！開丼推超狂爆量套餐，13款限定周邊掀收藏熱潮

動漫聯名熱潮持續延燒，日式燒肉丼品牌「開丼」這回找來人氣動畫「進擊的巨人」合作，打造期間限定「巨人級」企劃，不只將招牌燒肉丼全面升級成超大份量，還同步推出多款限定周邊，從吃的、用的到收藏型商品一次包辦，預料將吸引不少動漫迷朝聖。

圖／業者提供

此次聯名主打「地鳴」概念，將作品中的震撼氛圍搬進餐桌。5月22日起，全台指定門市將開賣兩款聯名套餐，包括人氣「日出燒肉丼」與「骰子菲力丼」都升級成加量版本，肉量與白飯份量大幅提升，視覺份量感更加驚人。其中「爆量版日出燒肉丼定食套餐」售價399元，以炙燒五花肉搭配青蔥與蛋黃，鹹香風味更具滿足感；另一款「爆量版骰子菲力丼定食套餐」售價459元，主打厚切牛排骰子肉口感，肉汁與焦香兼具。

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除了餐點之外，這次聯名也同步推出限定特典，凡點購指定套餐，即可獲得聯名貼紙或角色壓克力鑰匙圈，增添收藏樂趣。品牌也規劃會員加購活動，推出徽章、零錢包、金屬書籤、不鏽鋼餐具組等多款周邊商品，其中以角色阿爾敏為主題設計的大容量不鏽鋼隨行杯最受矚目，兼具實用與粉絲收藏價值。

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此外，品牌自5月15日起也開放「始祖覺醒」聯名套組預購，集結共13款商品內容，限時推出優惠價格，希望搶攻動漫迷與收藏市場。開丼表示，近年持續透過IP合作拓展年輕族群市場，此次結合《進擊的巨人》經典元素與品牌招牌燒肉丼，希望讓消費者在用餐過程中，也能感受到動漫作品的熱血氛圍。

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隨著動漫跨界聯名成為餐飲市場熱門趨勢，從角色餐點、限定包裝到周邊收藏，皆成功帶動話題與來客數。這波「巨人級燒肉」聯名活動預計再掀討論熱潮，也讓粉絲有機會邊吃燒肉、邊重溫經典動畫魅力。

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