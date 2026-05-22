新開幕超難預約！ 新店「祇園.禪院壽喜燒專門店」超強日本米澤牛 傳承京都百年壽喜燒

台北美食｜台北壽喜燒「祇園.禪院壽喜燒專門店」台北近期最夯的壽喜燒開幕了「已經要排到六月才吃得到！傳承自京都百年壽喜燒，也是台北橋山壽喜燒姐妹店，就連桃乃木香奈、郭台銘、王齊麟、李聖傑等名人都有來吃過，全程桌邊服務+全包廂式座位，有機會的話一定要來吃看看厲害的關西風壽喜燒。

「祇園.禪院壽喜燒專門店」位於台北大安區（捷運信義安和站走路約8分鐘）採預約制！一定要先訂位。

「祇園.禪院壽喜燒專門店」全包廂式座位（很有隱私性）有一樓跟B1座位數不算太多，每間都有專人服務，所以常常客滿！！

祇園.禪院壽喜燒專門店選用「日本三大和牛之一的米澤牛」油花美到不行根本像藝術品，一份給四大片吃的很滿足。

米澤牛口感柔嫩，和牛獨特的迷人油香再沾上蛋液一起吃，真的很誇張有夠好吃，肉的品質沒話說！

禪院限定厚旨雅：和牛紐約客，這家選用少見的「日本中雙糖」顆粒很大顆香氣更突出，和牛完完全全吸附中雙糖+關西壽喜燒醬！

和牛紐約客很有厚度更有肉汁，表層焦糖香+和牛香根本神美味，那個肉會噴汁很扯很扯🤣 有機會的話這兩款和牛一定要點。

有三種糖可選，店員都會介紹。

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綜合菜盤給的很豐富，全程都有專人幫你煮菜煎肉，只需要動口就好，只差沒有餵你而已哈哈。

鍋中的精華也不會浪費，直接變成松露滑蛋蓋飯。

👉🏻套餐有：日本海膽烏魚子粉豆腐、帝王蟹茶碗蒸

玉露鮮蝦真丈湯、綜合菜盤、肉品、越光米&生食極卵👉🏻飲料：京都抹茶拿鐵或禪院烏龍茶或其他

甜點：有手工港式芝士豆腐奶或禪院手工鳳凰酥

不論是套餐前菜/飲料還是甜點品質都很有水準。

當天的開胃小菜是紅心芭樂（好好吃好想續

男生們忘記買花沒關係，店家有提供「代官山花苑」超美花束代訂服務，給女友或老婆驚喜吧。

以上是菜單參考！

地址：臺北市大安區法治里樂利路11巷22號

營業時間：12:00~14:30 / 17:30~22:30

電話：02 – 27325578

訂位

文章來源：台南小白 FB：台南小白

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