Hello Kitty、酷洛米陪你吃早餐！ 「弘爺漢堡 x 三麗鷗」12款超萌周邊開搶 保溫杯、泡麵碗、公仔餐具加購價帶走

三麗鷗粉要尖叫了！台灣早午餐指標「弘爺漢堡」再度發放可愛警報，宣布與日本超人氣角色 Hello Kitty、酷洛米（Kuromi）展開強強聯手。自5月15日起，全台千家門市同步啟動「天天陪你吃早餐」加價購活動開跑！

圖／弘爺漢堡提供

弘爺漢堡這回把療癒值點滿！活動期間，門市的飲料杯、餐盒、點心袋統統換上新裝，共有12款聯名包材 同步亮相，6大居家、外出都實用的聯名好物，只要滿額就能把 3D 公仔泡麵碗、針織包帶回家。

圖／弘爺漢堡提供

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喜歡個性風的必選 「酷洛米造型手機架」，壓克力材質輕巧好收納；長途旅行者則不能錯過 「甜甜圈頸枕」，「針織兩用包」 採用高針數工藝，搭配超可愛的立體雲朵把手，隨手一拎就是焦點；而 「造型餐具組」 在攜帶盒上裝飾了超吸睛的 3D 公仔頭，內部則是環保的 304 不鏽鋼材質，讓外食族也能吃得安心。

圖／弘爺漢堡提供

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重量級神物「造型泡麵碗」，碗蓋上的公仔頭萌度爆表，蓋子還貼心設計了濾水孔，甚至能直接當作手機架使用；去年熱銷的 「隨行保溫杯」 也以雲舞白、霧藍紫兩款新色回歸，900ml 超大容量讓你輕鬆補水！

圖／弘爺漢堡提供

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「弘爺漢堡x Hello Kitty、酷洛米」天天陪你吃早餐

．活動日期： 2026/5/15（五）～2026/7/15（三）

．活動辦法： 全台門市單筆消費滿 100 元，即可加價購三麗鷗限量商品乙件。

．加價購清單：造型手機架：199元、甜甜圈頸枕：299元、針織兩用包：299元、造型餐具組：299元、造型泡麵碗：399元、隨行保溫杯：529元

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