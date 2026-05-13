快訊

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

5、6月壽星免費吃！ 台北最美半自助餐「4人同行1人免費」 大啖精緻主餐＋精品級甜點吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

台北Buffet控尖叫！ 被譽為「台北最美半自助餐」的台北文華東方酒店「文華 Café」，為了慶祝開業12週年，特別祭出超狂慶生優惠，5、6月壽星手刀訂位衝一波！

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

文華 Café 以深受饕客喜愛的 Semi-buffet（半自助餐） 形式供應，有著明亮優雅的用餐空間，只需自選一道精緻主餐，即可同時享受高品質的自助式餐點，其中無限量供應精品級的手工甜點，更是許多甜點控瘋狂敲碗的重點！

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店迎來 12 週年慶，特別選在5月11日起至6月30日，只要是5月或6月的壽星，於週一至週四午間時段前往文華 Café 慶生，並點選「平日午間饗．吃．吧」，只要4人同行，當月壽星本人的餐費就由飯店買單（每位成人 1,580 元+10%起）。

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

想吃要快！蛋黃酥名店「陳耀訓．麵包埠」5月24日起暫停營業

粉絲們別跑錯！以「蛋黃酥」聞名全台的「陳耀訓．麵包埠」今日（5月13日）宣佈，因進行門市與除芳整修，將在5月24日起暫停營業，預計7月中重新恢復營業。

台北艾麗夏季餐檯升級！65盎司「巨無霸牛肋骨」吸睛　再享四人同行一人免費

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店的LA FARFALLA餐廳推出全新夏季菜單，主打65盎司巨無霸牛肋骨，並加碼「四人同行一人免費」優惠，吸引聚餐族群。新菜色還包括海鮮拼盤及現做拿破崙千層酥，提升用餐體驗至6月30日。

5、6月壽星免費吃！ 台北最美半自助餐「4人同行1人免費」 大啖精緻主餐＋精品級甜點吃到飽

台北文華東方酒店為慶祝12週年，5、6月壽星可享「4人同行1人免費」優惠，自選主餐外還可品嚐無限量手工甜點。活動期間為每週一至四午間，壽星享餐費全免。

「樂麵屋」首度南下插旗高雄！ 18種客製拉麵最低230元起　「3品小菜+無限續麵」免費吃到飽超佛心

「樂麵屋」首度南下高雄開店，推出18種客製組合拉麵，價格230元起，並提供「3品日式小菜+無限續麵」服務，讓吃貨們無須北上即可享受拉麵盛宴。活動期間消費滿300元，還可獲贈600元料理兌換券。

三商巧福「牛肉麵、排骨飯」特價119元！生日慶限時9天 每碗牛肉麵現省66元 會員專屬滿額再贈「50元折價券」

三商巧福生日慶！今(12)日起開吃，三商巧福「牛肉麵、排骨飯」均一特價119元，升級為套餐最低也只要145元起，...

漢堡王「QQ球、雞塊」只要1元！肯德基「買5塊炸雞送6顆蛋撻」現省350

5月報稅季，「漢堡王」特別自即日起至5月31日推出優惠方案，其中包含「黃金QQ球」、「4塊雞塊」1元加購優惠。活動期間推出「花生培根脆雞堡餐」內含花生培根脆雞堡、小薯與中杯飲品，每套99元，加價1元可再獲得「黃金QQ球」1份；另套「原味/辣味小華堡餐」搭配小薯、中杯飲品，每套119元，同樣加1元可獲得「黃金QQ球」。每份套餐限加購1份

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。