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5、6月壽星免費吃！ 台北最美半自助餐「4人同行1人免費」 大啖精緻主餐＋精品級甜點吃到飽
台北Buffet控尖叫！ 被譽為「台北最美半自助餐」的台北文華東方酒店「文華 Café」，為了慶祝開業12週年，特別祭出超狂慶生優惠，5、6月壽星手刀訂位衝一波！
文華 Café 以深受饕客喜愛的 Semi-buffet（半自助餐） 形式供應，有著明亮優雅的用餐空間，只需自選一道精緻主餐，即可同時享受高品質的自助式餐點，其中無限量供應精品級的手工甜點，更是許多甜點控瘋狂敲碗的重點！
台北文華東方酒店迎來 12 週年慶，特別選在5月11日起至6月30日，只要是5月或6月的壽星，於週一至週四午間時段前往文華 Café 慶生，並點選「平日午間饗．吃．吧」，只要4人同行，當月壽星本人的餐費就由飯店買單（每位成人 1,580 元+10%起）。
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