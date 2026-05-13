台北艾麗夏季餐檯升級！65盎司「巨無霸牛肋骨」吸睛　再享四人同行一人免費

位於台北信義區的 台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店 再度升級館內餐飲體驗，館內人氣餐廳 LA FARFALLA 推出全新夏季菜單與半自助餐檯，除了端出重達65盎司的美國帶骨牛肋排，更新增松葉蟹腳、生食級北海道干貝與現點現做拿破崙千層酥，即日起至6月30日還加碼祭出「四人同行一人免費」優惠，成為近期信義區聚餐新話題。

圖／業者提供

本季最受矚目的主打菜色，莫過於「直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司」。超過30公分長的帶骨牛肋排，先以香料醃製後低溫舒肥，再以炭火直烤逼出煙燻香氣，呈現外層焦香、內裡柔嫩多汁的口感。餐廳更設計「一牛二吃」，另一道則將骨邊肉以帶有酸甜辛香風味的極汁醬大火快炒，展現截然不同的肉香層次。

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除了霸氣牛排，海鮮控也有新選擇。雙人套餐「西西里番茄燴海鮮拼盤」集結波士頓龍蝦、北海道生食級干貝、挪威鮭魚與淡菜等海味，以番茄與蝦膏湯底慢燉，帶出濃郁鮮甜。另同步推出美國老饕牛排、台灣究好戰斧豬排，以及紐西蘭小羔羊排等多款炭烤主餐，提供更豐富的肉食選擇。

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餐檯部分也全面升級，新增松葉蟹腳、煙燻鮭魚、透抽與淡菜等冰鎮海鮮無限供應，搭配華爾道夫沙拉、義式甜菜根沙拉等冷菜，讓半自助餐內容更有看頭。甜點區則主打現點現做拿破崙千層酥，以酥脆焦糖化派皮搭配卡士達醬與水果，提升整體精緻度。

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配合夏季新菜登場，餐廳即日起至6月30日推出多重優惠，包括點用新主菜可享四人同行一人免費，約等於75折；持指定餐券用餐還可獲得甜點或主菜升級。此外，希爾頓榮譽客會會員於午、晚餐時段消費，也可享最高75折優惠與會員點數累積。

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