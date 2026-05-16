台南國華街美食少一家！ 60年老字號「員林肉圓」5月底熄燈 「原料賣完就提早關門」快朝聖

台南饕客崩潰了！又有一個陪伴在地人無數歲月的經典老味道即將走入歷史。位於美食一級戰區國華街、開業近60年的老字號「員林肉圓」，日前在臉書投下震撼彈，無預警宣布將於5月底正式熄燈。

圖／翻攝國華街員林肉圓臉書

陪伴台南人走過近一甲子歲歲月的「員林肉圓」，日前在官方臉書無預警發布停業公告，遺憾地向大家表示：「本店將經營至5月底（預計5月31日），如庫存原料售完將提前結束營業。」更表示，希望喜愛這份傳統味道的顧客，可以利用剩下的最後這段日子，再次前來品嚐一次。

圖／翻攝國華街員林肉圓臉書

歇業消息曝光後，粉絲紛紛湧入留言表達不捨「又少了一家老店」、「我從小吃到大的美味」、「收掉真的很可惜」、「這是我和父母常常一起用餐的回憶」，更有網友難過表示：「這家肉圓口味真的不亞於道地的彰化肉圓，以後吃不到了」

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